¿Quién fue Pepe Habichuela, el maestro de la guitarra flamenca que murió a los 82 años?

Fotografía de archivo del guitarrista Pepe Habichuela en el Palacio Ezpeleta, en Pamplona (España). ( EFE/VILLAR LÓPEZ )

El guitarrista flamenco Pepe Habichuela, una influyente figura y miembro de una destacada dinastía, ha fallecido este martes a los 82 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, han lamentado el fallecimiento del artista en sus cuentas de la red social X, una noticia adelantada por el diario "El País".

José Antonio Carmona Carmona nació en Granada en 1944, y era nieto, hijo y hermano de guitarristas, y también padre de José Miguel Carmona, miembro de Ketama.

Pepe Habichuela compartió generación con figuras como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Enrique Morente, con quien colaboró estrechamente desde los años setenta, tras su debut en 1964 en el tablao Torres Bermejas de Madrid.

La carrera de Pepe Habichuela

Está considerado como una de las figuras más influyentes del flamenco, arte al que contribuyó abriendo nuevos caminos y promoviendo una evolución que ha ampliado públicos y escenarios.

"Se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos. Gracias por una vida entregada al arte y por engrandecer nuestro patrimonio cultural. Un abrazo a su familia y a sus seres queridos", ha escrito en su mensaje el presidente del Gobierno.

En esta misma línea, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid apunta: "Nadie hizo hablar la guitarra como Pepe Habichuela. Él se ha ido de esta tierra, pero nos deja su música"

Medalla de Oro al Mérito

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, propondrá a la Comisión de Honores y Distinciones conceder la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad, a título póstumo, a Pepe Habichuela, considerado uno de los grandes referentes del flamenco contemporáneo.

La propuesta, a título póstumo, busca reconocer una trayectoria artística excepcional y su decisiva contribución a la proyección nacional e internacional del flamenco y de Granada como una de sus grandes cunas culturales.

Además, rendirá homenaje a uno de los músicos más influyentes del flamenco de las últimas décadas, cuya figura ha contribuido a engrandecer el patrimonio cultural granadino y a situar el nombre de la ciudad entre las grandes referencias mundiales del arte jondo.

Pesar de la ciudad

La alcaldesa de Granada ha mostrado el pesar de toda la ciudad por la pérdida del maestro y ha anunciado que la iniciativa busca despedirlo con el máximo reconocimiento institucional que puede otorgar la ciudad.

"Pepe Habichuela fue mucho más que un guitarrista extraordinario. Fue un embajador de Granada, un creador que llevó el alma del Sacromonte y el legado del flamenco granadino a los principales escenarios del mundo. Con esta Medalla de Oro al Mérito queremos expresar el agradecimiento de toda la ciudad por una vida dedicada al arte y a la cultura", ha señalado Carazo.

José Antonio Carmona Carmona, universalmente conocido como Pepe Habichuela, pertenecía a una de las familias más emblemáticas de la historia del flamenco. Y ha dejado un legado que trasciende de lo estrictamente musical.

"Hablamos de un artista que representa una manera de entender Granada desde la autenticidad y el respeto por nuestras raíces. Su guitarra ha estado décadas contado al mundo quiénes somos", ha añadido la alcaldesa. Ha trasladado las condolencias a la familia, amigos y compañeros del artista.

A estas muestras de pesar se han sumado representantes públicos e instituciones. También asociaciones o entidades como el Auditorio Manuel de Falla de Granada, la SGAE o la Fundación Secretariado Gitano.

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