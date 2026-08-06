Detalles del espectáculo de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Un impresionante despligue de drones y fuegos artificiales abrieron el los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Un show similar se espera para la clausura. ( NELSON PULIDO )

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 concluirán este sábado 8 de agosto con una ceremonia de clausura que pondrá el broche final a 16 días de competencias y dará paso al cierre oficial de la edición del centenario de la cita multideportiva más antigua del continente.

La ceremonia, programada para las 6:00 de la tarde en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, ha sido concebida como un homenaje a los atletas, entrenadores, jueces, oficiales técnicos, dirigentes, voluntarios y colaboradores que hicieron posible la organización del evento, al tiempo que resaltará el papel del deporte como espacio de integración entre los países de Centroamérica y el Caribe.

El espectáculo combinará presentaciones musicales, recursos audiovisuales y segmentos protocolares que recorrerán los momentos más representativos de Santo Domingo 2026. La producción repasará imágenes de las competencias, las ceremonias y las historias que marcaron esta edición, con una narrativa enfocada en el esfuerzo, la convivencia y el intercambio cultural entre las delegaciones participantes.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la participación del cantautor Juan Luis Guerra, quien interpretará "Canto a la Patria", obra compuesta y donada por el artista al Estado dominicano en 2006.

Su presentación formará parte del cierre artístico de la ceremonia y servirá como homenaje al país en el marco del centenario de los Juegos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-07-24-at-105952-pm-f5e32241-e60efda1.jpeg Expandir imagenInfografíaLa ganadora del Gran Soberano, Maridalia Hernández, fue una de las artistas presentes en la ceremonia de inauguración. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

La producción, dirigida por Alberto Zayas, incluirá además un reconocimiento a los voluntarios, cuyo trabajo fue determinante para el funcionamiento de las sedes deportivas y la atención a atletas, oficiales y visitantes durante el desarrollo del evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/inauguracion-de-centroamericanos-2026-genera-impacto-en-redes-0cc7bd00-focus-0-0-896-504-28038916.jpg La ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue ampliamente elogiada por su despliegue artístico y visual. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

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Como parte del protocolo establecido por Centro Caribe Sports, la ceremonia contará con el desfile de las delegaciones que permanezcan en el país, el arriado de la bandera de los Juegos, la extinción del pebetero y el relevo simbólico hacia la próxima ciudad anfitriona, actos que marcarán oficialmente la conclusión de Santo Domingo 2026.

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, ha señalado que la clausura busca reconocer el esfuerzo colectivo que hizo posible la celebración de los Juegos y proyectar el legado de una edición que coincidió con los 100 años de la competición regional.