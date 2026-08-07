Ilegales encabezará la ceremonia de clausura de Santo Domingo 2026

Foto cedida por el equipo de Ilegales en la que se muestra a los integrantes del grupo, que serán los encargados de cerrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrará el sábado 8 de agosto en la Arena Banreservas Virgilio. ( FUENTE EXTERNA )

La agrupación dominicana Ilegales encabezará la presentación artística de la ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programada para el sábado 8 de agosto a las 6:00 de la tarde en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.

La ceremonia marcará el cierre oficial de 16 días de competencias y estará dedicada a los atletas de las 37 delegaciones participantes, así como a entrenadores, oficiales, voluntarios y colaboradores que formaron parte de la organización del evento.

Durante la presentación, Ilegales interpretará, entre otros temas, "Corazón de Fiesta", canción oficial de los Juegos, compuesta por Vladimir Dotel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/whatsapp-image-2026-08-07-at-90813-am-1-b21d9e03.jpeg Foto cedida por el equipo de Ilegales, a quienes vemos posando.

El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José P. Monegro, señaló que la ceremonia de clausura constituye un reconocimiento a quienes hicieron posible la celebración de los Juegos.

"Estos Juegos los hicieron posibles los atletas, los voluntarios y miles de dominicanos que trabajaron sin descanso. La clausura es nuestra manera de decirles gracias: una noche dedicada a ellos, para cerrar en familia una historia que el país nunca olvidará", expresó Monegro.

El productor general y director creativo de las ceremonias, Alberto Zayas, explicó que el acto de clausura estará centrado en la participación de los atletas, conforme a la tradición de los Juegos.

"La apertura fue para emocionar al mundo; la clausura es para gozar con él. Los atletas se entregaron 16 días por sus países y merecen despedirse de Santo Domingo bailando", indicó Zayas.

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El programa incluirá el apagado simbólico de la llama de los Juegos , encendida desde la ceremonia inaugural del 24 de julio, así como el protocolo de cierre y presentaciones artísticas.

de la , encendida desde la del 24 de julio, así como el protocolo de cierre y presentaciones artísticas. La ceremonia será transmitida a través de las plataformas oficiales de Santo Domingo 2026.