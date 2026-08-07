Ilegales encabezará la ceremonia de clausura de Santo Domingo 2026
El acto de cierre de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrará el sábado 8 de agosto en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto y estará dedicado a los atletas, voluntarios y colaboradores
La agrupación dominicana Ilegales encabezará la presentación artística de la ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programada para el sábado 8 de agosto a las 6:00 de la tarde en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.
La ceremonia marcará el cierre oficial de 16 días de competencias y estará dedicada a los atletas de las 37 delegaciones participantes, así como a entrenadores, oficiales, voluntarios y colaboradores que formaron parte de la organización del evento.
Durante la presentación, Ilegales interpretará, entre otros temas, "Corazón de Fiesta", canción oficial de los Juegos, compuesta por Vladimir Dotel.
El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José P. Monegro, señaló que la ceremonia de clausura constituye un reconocimiento a quienes hicieron posible la celebración de los Juegos.
"Estos Juegos los hicieron posibles los atletas, los voluntarios y miles de dominicanos que trabajaron sin descanso. La clausura es nuestra manera de decirles gracias: una noche dedicada a ellos, para cerrar en familia una historia que el país nunca olvidará", expresó Monegro.
El productor general y director creativo de las ceremonias, Alberto Zayas, explicó que el acto de clausura estará centrado en la participación de los atletas, conforme a la tradición de los Juegos.
"La apertura fue para emocionar al mundo; la clausura es para gozar con él. Los atletas se entregaron 16 días por sus países y merecen despedirse de Santo Domingo bailando", indicó Zayas.
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- El programa incluirá el apagado simbólico de la llama de los Juegos, encendida desde la ceremonia inaugural del 24 de julio, así como el protocolo de cierre y presentaciones artísticas.
- La ceremonia será transmitida a través de las plataformas oficiales de Santo Domingo 2026.