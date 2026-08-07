El desamor sin disculpas de Karol G

La 'Bichota', a sus 35 años, ha amado "de más" y así lo cuenta ella misma en No me arrepiento de sentir tanto, su sexto álbum de estudio, con el que la colombiana Carolina Giraldo, conocida como Karol G, exterioriza la rabia y el dolor del desamor en un reencuentro con el género urbano.

Durante 42 minutos, la estrella latina se contradice en sus sentimientos, queriendo en un punto recuperar el amor de un ser querido, al mismo que insulta minutos más tarde a lo largo de las 14 canciones del disco.

El trabajo discográfico llega meses después de que se confirmara el fin de su relación de cuatro años con el cantante colombiano Feid.

La visceralidad de Karol G vuelve a ser encauzada en los ritmos urbanos que la hicieron mundialmente famosa en la última década y casi 14 meses después de 'Tropicoqueta', el álbum -cargado de bachata, merengue, cumbia, mambo y vallenato- con el que quiso honrar sus raíces latinoamericanas.

Ahora, espera que con este nuevo trabajo -que nace "sin pretensiones"- sus seguidores conecten "con su emoción más profunda", según expresó desde Estados Unidos a través de TikTok, horas antes de que se publicara el álbum y en medio de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour.

El dolor, según Karol G

La colombiana ya había adelantado el tono del disco con un mensaje promocional en Instagram en el que hablaba de dolores que rompen y cambian a las personas, que vacían por dentro, una escala emocional que plasmó en canciones como Si lo ven y, junto al productor estadounidense Greg González, en Después de ti.

"Después de ti se me acabó la vida, no aprendo a vivir sin tu compañía, (...) esto no es estar triste, son ganas de morirse", dice.

Estas palabras cobran especial significado al proceder de una artista que tocó la cima del éxito en 2023 con el álbum 'Mañana será bonito', convertido en una oda a la salud mental y al valor de mantener la esperanza en medio de las dificultades.

Pero Karol G no abandona la esperanza, solo la aborda desde la tristeza actual, con la que renuncia "oficialmente" al amor en 'Bebiendo lágrimas' y, con una base de piano, le pregunta a la luna por su relación con el sol en 'Eclipse'.

Giraldo maneja este sentimentalismo con una fórmula que le ha funcionado en el pasado: a veces a capella y a veces sobre la pista de baile, donde la rabia también se manifiesta con barras como "eres un cabrón, igual todo te importa cero" en 'Te llevas To', el primer tema del álbum.

Después de ello, la compositora expone sus dudas, el no saber "si vivió buenos tiempos o si vienen los mejores" en 'Maybe', para volver a rendirse en 'Final feliz', una confesión desesperada en la que ruega por el regreso de su enamorado.

Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky

Dos semanas después de que empezara su tour, la Bichota estrena este álbum que incluye Still, un dueto completamente en inglés con Bruno Mars, quien lleva semanas como el artista más escuchado del mundo en Spotify.

Está en la cima impulsado por el éxito de The Romantic, el álbum en el que el estadounidense también desata su amor por el amor.

Ambos artistas crean una simbiosis de romanticismo con sus voces mientras, "con el corazón roto", le dicen a su ser querido que aún lo aman, que aún conservan sus cartas y que esperan que le vaya bien en el futuro.

En cambio, en Ahí, el tema en español junto al canadiense Drake, se plantea un amor que es posible pero no ahora mismo, por lo que quedará en pausa.

Karol G también invitó a los españoles Judeline y Rusowsky, exponentes del subgénero "bedroom pop", a este viaje emocional. Con el tema BbY WOW, el trío se marca una pieza que evoca sonidos del reguetón suave con distorsiones sonoras propias del estilo de los ibéricos.

A esta variedad de sonidos se suman los de la música grupera mexicana, un campo que la artista conquistó en el pasado con temas como Mi ex tenía razón, y que ahora vuelve a reclamar con Alguien que te amaba, donde se da cuenta de lo perecedero del amor.

Además, quien fuera bautizada en 2021 como Bichota por el éxito de una canción con ese título, puede ahora convertirse en Matadora, a juzgar por el primer sencillo del álbum, que la artista ya promociona a través de redes sociales con coreografías en las que muestra ropa interior con las palabras Nasty y Fatty.

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