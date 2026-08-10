Nanpa Básico lamenta el "difícil momento" que atraviesa Colombia tras reciente sismo

Nanpa Básico habló en la Ciudad de México sobre la situación de su familia tras el sismo en Colombia. ( EFE )

El rapero colombiano Nanpa Básico lamentó en Ciudad de México el "difícil momento" que atraviesa Colombia tras el temblor de magnitud 7,4 que sacudió este lunes varios municipios, entre ellos Pereira, la ciudad en donde se crió y que ha causado más de un centenar de muertes.

"Como ustedes saben, Colombia está pasando un momento muy difícil y precisamente pasó en la ciudad en donde vivo, entonces voy a tener mi teléfono en audio y, de pronto, en algún momento voy a contestar alguna cosita de cómo sigue mi familia en este momento tan complicado", dijo sobre el declarado "desastre nacional" que suma 111 muertos y 87 heridos.

Nanpa Básico, llamado realmente Francisco David Rosero Serna, nació en Medellín, otro de los puntos afectados por el terremoto que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Al cantante se le vio con el corazón encogido, pero también emocionado por presentar su nueva gira titulada con el mismo nombre de su reciente disco 'Que Tin y Que Tan' (2026) en México, el país que le dio la "oportunidad de vivir de la música".

"La forma en la que abrazan al músico de afuera es maravillosa, y eso no pasa casi en ningún país. Y no lo digo porque esté acá; yo no soy de decir: 'Esta es mi segunda casa' en todas las casas. Yo siempre digo: 'Colombia me vio nacer y México me hizo quien soy en la música'", declaró durante una conferencia de prensa.

Desde hace casi una década, el intérprete del tema 'Te iré a buscar' (2019), que comparte con el rapero mexicano Santa Fe Klan, ha consolidado un importante vínculo con el país azteca a partir de difundir sus fusiones únicas entre rap, reggae y ritmos colombianos.

Más de la gira

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/02f261c9a4d48501e9ae31a9632369571af0cae2w-c88a51cc.jpg Básico lamentó el difícil momento que atraviesa Colombia tras el temblor de magnitud 7,4 que sacudió al país. (EFE)

Ahora vuelve a México con tres fechas, arrancando en Guadalajara el 27 de agosto en el Auditorio Telmex, para continuar en Monterrey el 29 del mismo mes, en el Auditorio Banamex, y llegar a la capital mexicana el 30, en el Palacio de los Deportes.

El artista cerrará en el estado de Puebla el 4 de septiembre en el Auditorio GNP Seguros. En cada presentación, aseguró que invitará a distintos talentos que han marcado su trayectoria en un espectáculo que espera dure más de hora y media, porque "le cuesta mucho cantar poquito".

Nanpa Básico llenó el recinto de palabras de agradecimiento a dios, en quien se apoyó para superar problemas de adicción, y de elogios a su país, que, pese "al dolor de hoy, las crisis económicas o la guerra contra los carteles" del narcotráfico, "es uno de los más felices del mundo", sostuvo.

Al finalizar su paso por México, el rapero viajará en octubre a España, donde se presentará en Barcelona, Valencia, Madrid y Bilbao.