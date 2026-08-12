Pitbull estrenará el disco "Pitcoin" en octubre

Fotografía de archivo de Pitbull en Times Square en Nochevieja en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU. ( EFE/EPA/GARY HERSHORN )

Pitbull anunció este miércoles el lanzamiento de su próximo disco Pitcoin el 8 de octubre, el decimocuarto álbum de estudio de este artista de pop global.

El anuncio ocurre en medio de la gira I'm Back Tour, que ha viajado por Estados Unidos, Europa y Canadá, y batió un récord Guinness en el Hyde Park de Londres al reunir a más de 22,000 personas con gorros para simular la calvicie, como un guiño a Pitbull.

El artista estadounidense de ascendencia cubana no reveló, sin embargo, más detalles sobre Pitcoin, que se lanzará apenas dos semanas antes del inicio de la Billboard Latin Music Week 2026, en Miami, hogar de residencia del cantante.

Más

El Faena Forum de Miami Beach acogerá del 19 al 22 de octubre esta cita, que cada año marca uno de los momentos álgidos para la música en español en Estados Unidos por reunir a ejecutivos y artistas.

El propio Pitbull será uno de los participantes, además de la española Lola Índigo, la colombiana Greeicy y los puertorriqueños Jay Wheeler y Kany García, entre otros.

El lanzamiento de Pitcoin ocurrirá tres años después de que el artista estrenara su último disco 'Trackhouse', en julio de 2023.

Te puede interesar Pitbull establece récord mundial de mayor concentración de personas con calvas postizas