Cristian Castro revive su lado metalero con un álbum inspirado en la cultura prehispánica

El cantante mexicano Cristian Castro habla durante una rueda de prensa en la que anunció un tercer álbum para su banda La Esfinge, que fusionará el pasado prehispánico de México con un rock "romántico", este jueves en Ciudad de México (México). ( EFE/ SÁSHENKA GUTIÉRREZ )

El icono del pop mexicano Cristian Castro lleva 12 años convirtiéndose en Lügh Draculea, el alter ego que construyó para subir a los escenarios en su versión metalera con su grupo La Esfinge, que este jueves anunció su tercer álbum, en el que fusionará el pasado prehispánico de México con un rock "romántico".

"Queremos hacer una 'Esfinge' como (el dios) Quetzalcóatl, con sus pirámides, su volcán, sus infinitos (...) será de lo más valioso tener ese amuleto", afirmó el artista sobre este nuevo disco que "probablemente" llevará el nombre de 'La serpiente emplumada', en homenaje a la deidad azteca.

La agrupación conformada por David Avilés, Alejandro Carrera, Alexei Torres y Bryce Snowden tiene programado el lanzamiento de 'Mensajero', un sencillo que será la antesala del proyecto musical con fecha de estreno el próximo 17 septiembre.

Castro explicó en una rueda de prensa en la Ciudad de México que la publicación de este tercer proyecto, compuesto por 12 temas y precedido por 'El cantar de la muerte' (2014) y 'La Cruel Cantora' (2023), estará acompañada de una gira por el país que arrancará los próximos 4 y 5 de diciembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

"En el escenario habrá dos esfinges encontradas con láser y mucha escenografía con un paisaje muy mexicano, de nuestros antepasados y una ceremonia azteca muy linda", reveló el intérprete de 'Azul', uno de los grandes éxitos del pop mexicano, al compartir algunos adelantos de los recitales.

Esta nueva entrega representa para el artista un capítulo en el que la banda está "explorando su propio concepto", al tiempo que encuentra un estilo que transita desde un género oscuro hasta un tono más romántico.

Un salto al metal

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/a468ba118c359ed7fa22c2c059a37a76b7912935w-f302bb1b.jpg El cantante mexicano Cristian Castro habla Fusionará el pasado prehispánico de México con un rock "romántico". (EFE)

"Con el tercer disco quiero encontrar un balance entre el primero y el segundo (...) Vamos a estar a la mitad con canciones un poco más comerciales", apuntó.

El salto de Castro al heavy metal es uno de los episodios más peculiares en la trayectoria del cantante. Su versatilidad ha despertado incluso la admiración de leyendas de la música como el argentino Gustavo Santaolalla, con quien recientemente grabó 'Se fue el sol'.

Aunque el artista se ha consolidado como un referente del pop en México desde la década de 1990, el gusto por el metal progresivo, el rock pesado y la estética gótica han estado presentes desde que Castro (Ciudad de México, 1974) era apenas un adolescente.

"Siempre ha sido mi sueño, desde la secundaria, de hecho las canciones que están en 'El cantar de la muerte' las escribí en la secundaria con mi grupo escolar", relató

Con la mirada puesta en el presente, el símbolo del pop aseguró que ahora persigue el objetivo de que La Esfinge se convierta en una "banda representante de México en el extranjero", por lo que considera esta gira un momento clave, en la que adelantó que compartirá escenario con el legendario músico mexicano Alex Lora, líder de la banda El Tri.

La Esfinge arrancará su gira los próximos 4 y 5 de diciembre en Ciudad de México, para después continuar los días 11 y 12 en el Showcenter Complex de Monterrey y cerrar con presentaciones en el Teatro Diana de Guadalajara el 15 y 16 de enero.