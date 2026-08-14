Rapero puertorriqueño Kendo Kaponi desahoga traumas personales en nuevo disco "Apocalipto"

El rapero puertorriqueño Kendo Kaponi estrenó este viernes Apocalipto, su primer disco en ocho años y una de las producciones "más personales y trascendentales" de su carrera, pues en ella desahogó uno de los períodos más difíciles de su vida, que incluyó la muerte de su hijo.

Con su trabajo musical, Kendo Kaponi, conocido como El Demonio de la Tinta, transformó pérdidas, cicatrices y renacimientos en una producción de quince canciones junto a otros grandes de la música urbana como Yandel, Farruko, Jay Wheeler, Mora, iZaak, Omar Courtz, Luar La L y Cheniel Capone.

Según se destacó -en un comunicado-, Kendo trabajó en este nuevo disco, su primero desde El Alfa y El Omega (2018), "para enfrentar una etapa marcada por pérdidas profundas y transformar aquello que pudo significar un final en el punto de partida de una nueva historia".

El concepto del álbum nace de uno de los períodos más difíciles en la vida del artista, atravesado por la muerte de su hijo y el del artista urbano Pacho, además de otros acontecimientos que "dejaron una huella profunda en su historia personal".

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Apocalíptico recorre ese proceso desde su tema de apertura, Intro Apocalipto, hasta el de clausura, Flores De Vida.

Según la nota informativa, detrás del título existe una idea central: "después del apocalipsis también puede existir un génesis".

De esta manera, Apocalipto "es el testimonio de un artista que atravesó pérdidas, silencios y transformaciones sin abandonar aquello que lo convirtió en una figura de culto dentro del género: la palabra", subraya el comunicado.

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