La cantante Selena Gómez es demandada por varios de los inversores de su "startup"

Foto de archivo de la cantante Selena Gómez. ( EFE/EPA/ALLISON DINNER )

Varios inversores de "Wondermind", la startup sobre salud mental que lidera la popular cantante estadounidense Selena Gómez, demandaron a la estrella del pop, alegando que fueron engañados, informan medios locales.

"Wondermind" fue lanzado en 2021, con Gómez como cofundadora, "directora de impacto" y jefa de marketing, según la demanda registrada en una corte federal.

La plataforma multimedia fue diseñada para brindar a los usuarios "formas fáciles y prácticas de priorizar su bienestar mental cada día", según su sitio web, que invita a los visitantes a suscribirse a un boletín informativo, aclara el medio estadounidense.

Cinco inversores declararon en la demanda que invirtieron 1.2 millones de dólares en 2022, esperando que Gómez aprovechara su fama y su enorme popularidad en redes sociales para impulsar la empresa.

Según la denuncia, se hizo creer a los inversores que se crearía una innovadora aplicación de "Wondermind", se cerrarían acuerdos publicitarios y que ya se estaban preparando reportajes con celebridades.

En cambio, se alega en la denuncia que, "durante tres años, mientras la empresa se desmoronaba silenciosamente, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros habló con los inversores".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/la-cantante-selena-gomez-efeepacaroline-brehman-2a92a07d.jpg La cantante Selena Gomez. (EFE/EPA/Caroline Brehman)

La denuncia afecta también a su madre y su exsocia

La denuncia también afecta a Mandy Teefey, madre de Gomez y codirectora ejecutiva, y a su exsocia, Daniella Pierson.

Todas están siendo demandadas por fraude de valores, fraude según el derecho consuetudinario, incumplimiento de contrato y otros cargos. Los demandantes buscan recuperar sus inversiones, así como obtener una indemnización por daños y perjuicios y el pago de los honorarios de sus abogados, agrega CNN.

Según la demanda, la empresa declaró tener una valoración de 95 millones de dólares en 2022, cuando supuestamente se hizo creer a los inversores que habría alianzas corporativas con empresas como JPMorgan, además de acuerdos publicitarios, reportajes con celebridades y una aplicación innovadora.

"Las alianzas no existían. Las iniciativas nunca se materializaron. La aplicación nunca se desarrolló", alegaron los inversionistas.

Los inversionistas se enteraron de los problemas de la compañía a través de un artículo publicado por el medio The Cut el año pasado, que informaba que la compañía estaba lastrada por conflictos internos de poder.

Obligaciones contractuales

El artículo constituye una base fundamental para la demanda ya que cita el reportaje de The Cut cuando afirma que Gómez no cumplió con sus obligaciones contractuales debido a "sus prolongados problemas personales con su madre".

Gómez , Teefey y Pierson poseían en conjunto casi el 90 % de las acciones de la compañía, según la demanda .

, y poseían en conjunto casi el de la compañía, según la . Teefey informó a los inversionistas que Pierson supuestamente utilizó fondos de los inversionistas para ayudar a pagar su alquiler en la ciudad de Nueva York, que ascendía a aproximadamente 60.000 dólares al mes, según la demanda. Pierson dejó Wondermind en 2023.

En un comunicado, Pierson afirmó que "niega las acusaciones en su contra y agradece la oportunidad de poder presentar documentación concreta y registros financieros que demuestren los hechos". También declaró que nunca utilizó fondos de los inversores para gastos personales, cita la CNN.