Dolly Parton suspende evento en Tennessee tras problemas de salud

La actriz y cantante tenía previsto asistir a la inauguración de NightFlight Expedition en Dollywood, el parque de atracciones en Tennessee de su propiedad. ( EFE/ARCHIVO )

La cantante Dolly Parton, que en mayo canceló su residencia en Las Vegas, suspendió su asistencia a un evento en Tennessee por "problemas de salud", según señala Variety.

La actriz y cantante tenía previsto asistir a la inauguración de NightFlight Expedition en Dollywood, el parque de atracciones en Tennessee de su propiedad.

Estado de salud

Parton se disculpó en un video grabado "Estoy aquí mismo... Bueno, más o menos. Algo así -señaló en el vídeo- en Nashville, y lo siento, se suponía que debía estar allí en persona, tal como había planeado".

La cantante contó que se había sentido mareada y deshidratada y señaló que su médico le había aconsejado no viajar para la inauguración.

"Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas al decirme: 'No vas a viajar esta semana'. Así que supongo que, si el médico te dice 'no vas a viajar esta semana', pues no viajas esa semana", señaló.

"Diviértanse, y nos veremos más adelante", añadió.

Antecedentes recientes

En mayo, Parton pospuso su residencia de espectáculos en Las Vegas , que había sido programada inicialmente para diciembre de 2025 .

de espectáculos en , que había sido programada inicialmente para . Dolly Parton, considerada una de las más relevantes cantantes de country de la historia, es también actriz, filántropa y empresaria. El pasado 19 de enero cumplió 80 años.