Ángela Aguilar, Wisin y Camilo actuarán en la gala europea de los Premios Juventud

Ángela Aguilar, Wisin, Camilo y Yandel quienes actuarán en la primera gala en Europa de los Premios Juventud. ( EFE/ M. PACHECO /B. VELASCO /A. CUPUL /R. CHURCHILL / ARCHIVO )

Los cantantes Ángela Aguilar, Wisin, Camilo y Yandel actuarán en la primera gala en Europa de los Premios Juventud, los galardones anuales de música latina de la cadena estadounidense TelevisaUnivision, que anunció este martes nueve nuevos nombres de su cartel.

La ceremonia se celebrará el próximo 3 de septiembre en el anfiteatro Starlite de Marbella, en el sur de España.

La mexicana Ángela Aguilar, que regresa al certamen con una versión inédita de Cielito lindo, es la más nominada de este grupo, con tres candidaturas: Mejor canción mariachi música mexicana, Mejor álbum música mexicana y La mezcla perfecta.

Camilo, ganador de seis premios Latin Grammy y de tres de estos galardones, presentará un lanzamiento mundial. El colombiano compite en las categorías La mezcla perfecta y Mejor canción pop.

Wisin, que ganó dos veces el premio, interpretará un popurrí con Saoco, Paleta y Gistro Amarillo. El reguetonero puertorriqueño opta a Tropical mix y a Mejor álbum urbano.

Su antiguo compañero de dúo, Yandel, actuará en formato sinfónico en una presentación exclusiva para esta edición. El artista suma 17 premios y este año compite en Álbum del año y Mejor mezcla urbana.

El mexicano Natanael Cano, exponente de los corridos tumbados y ganador de cinco de estos galardones, estrenará en televisión Mar Azul y CR7. Aspira a Mejor canción urbano rhythmic y a Mejor fusión música mexicana.

Entretanto el español Manuel Carrasco, con más de dos décadas de trayectoria, debuta en la gala con un popurrí de Buchito y Oh Si Pudiera y opta al premio de Mejor euro song.

También se estrena la colombiana Aria Vega, cantautora de Barranquilla conocida como La Nena de Quilla, que cantará Tototo, Cule Poco y Chévere y compite en La nueva generación femenina y Afrobeat latino del año.

Los otros dos debutantes son grupos de cinco integrantes y comparten la candidatura a Grupo o dúo favorito del año. DND (Do Not Disturb), con miembros de Venezuela, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos, estrenará Too Good y opta también a Mejor canción pop.

Santos Bravos, con integrantes de México, Perú, Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos, cantará Velocidade y aspira además a La nueva generación masculina.

Fecha

Los Premios Juventud se transmitirán el 3 de septiembre por las cadenas Univision, UniMás y Galavisión, las plataformas ViX y YouTube y, en México, por Canal 5.

Te puede interesar Marc Anthony, Farruko y Quevedo actuarán en la gala europea de los Premios Juventud