Maluma y Quevedo se suman a la Semana Billboard de la Música Latina en Miami

Fotografía de archivo del cantante colombiano Maluma en la alfombra de los Premios Lo Nuestro 2026, en Miami (EE.UU.). ( EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

El colombiano Maluma y el español Quevedo se sumarán a la Semana Billboard de la Música Latina en Miami, que este año tendrá como tema central la consolidación global de las canciones en español como fuerza unificadora de la industria, según revelaron los organizadores este miércoles.

Billboard anunció también -en un comunicado- la participación de la colombiana Aria Vega y de los cubanos Bebeshito, DJ Conds, Rey Tony & Helabusador y Wow Popy, quienes estarán en el encuentro del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Faena Forum de Miami Beach.

La Semana Billboard de la Música Latina está considerada el mayor encuentro de la industria musical en español, por lo que la organización también informó de la asistencia de los ejecutivos Jorge Pepo Ferradas, Rebeca León, Rob Jonas y Walter Kolm.

Otros artistas

Este anuncio se suma al anterior de otros artistas como el grupo mexicano-estadounidense Fuerza Regida, el cubano-estadounidense Pitbull, la española Lola Índigo, la colombiana Greeicy y los puertorriqueños Jay Wheeler y Kany García.

También están confirmados los colombianos Jessi Uribe, Paola Jara y Ryan Castro; la puertorriqueña RaiNao; el argentino Trueno; y la banda Rawayana y la cantautora Zhamira, ambos de Venezuela.

El evento coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebrarán en Miami el jueves 22 de octubre y se transmitirán en vivo por el canal Telemundo y por el servicio de TV en internet Peacock.

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