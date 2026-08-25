Julio Iglesias despide a Dolly Parton y recuerda la "suerte" de cantar junto a ella

Julio Iglesias lamenta la muerte de Dolly Parton y recuerda la "suerte" de cantar juntos. ( EFE/ALEX CRUZ )

El cantante español Julio Iglesias lamentó este martes la muerte de la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, fallecida hoy a los 80 años.

"Te has ido lejos, como todos nos iremos. Pero tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas". Yo, personalmente, tuve la gran suerte de cantar contigo. Que privilegio tan grande tuve!", recoge el comunicado de Iglesias por medio de la red social Instagram.

La muerte de la icónica artista fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver en Instagram, donde resaltó "la vida brillante como un diamante" de la artista, una de las pocas personalidades admiradas en todos los ámbitos sociales y políticos de Estados Unidos.

Iglesias finalizó su mensaje expresando: "Nos veremos otra vez. Descansa en paz".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/f014e09f-b577-45b0-8f2e-4a24411477d4-c04fe4eb.jpg El mensaje de despedida de Julio Iglesias. (INSTAGRAM/ CAPTURA)

Ambos artistas grabaron en 1994 la canción ´When You Tell Me That You Love Me´, que se incluyó en el álbum de Julio Iglesias ´Crazy´.

Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Ganó once premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, también fue filántropa y empresaria.

La cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa estadounidense tuvo una carrera de más de seis décadas en la que trascendió el género country para convertirse en un fenómeno mundial.

Gracias a canciones como Jolene o I Will Always Love You y a una extraordinaria labor benéfica centrada en la alfabetización infantil, Parton consolidó su figura en todo el planeta.

Nacida Dolly Rebecca Parton el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, en el estado de Tennessee, creció en una familia humilde de los Apalaches.

Era la cuarta de 12 hijos y siempre reivindicó que la pobreza de su infancia moldeó tanto su carácter como su obra. Aquella experiencia quedó inmortalizada en Coat of many colors, una de sus composiciones más personales, inspirada en un abrigo confeccionado por su madre con retales.

Leyenda del country

Tras darse a conocer en programas de radio y televisión locales, se trasladó a Nashville al terminar la escuela secundaria y alcanzó la fama nacional junto al cantante y presentador de televisión Porter Wagoner.

Poco después inició una carrera en solitario que la convertiría en una de las artistas más exitosas de la historia del country.

Aunque su voz y su carismática personalidad marcaron varias generaciones, Parton insistía en que su mayor orgullo era ser compositora.

A lo largo de su vida aseguró haber escrito unas 3.000 canciones, entre ellas algunas de las más célebres de la música estadounidense.

Jolene, publicada en 1973, se convirtió en una de las canciones más versionadas del repertorio country, mientras que I will always love you, escrita ese mismo año como despedida profesional de Wagoner, alcanzó una dimensión universal cuando Whitney Houston la interpretó en 1992 para la película The Bodyguard.