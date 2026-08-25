La música country llora la muerte de Dolly Parton, ícono de generaciones

Dolly Parton, leyenda de la música country, murió este martes a los 80 años. ( EFE )

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más influyentes de la música country y autora de clásicos como "Jolene" e "I Will Always Love You", murió este martes a los 80 años, según informó su sobrino Brian Seaver a través de Instagram.

La artista, considerada una de las grandes compositoras e intérpretes de la música estadounidense, dejó una trayectoria de más de seis décadas en la que combinó la música con el cine, la televisión, los negocios y la filantropía.

La muerte de Parton se produce pocos días después de que la artista hablara públicamente sobre sus problemas de salud y asegurara que continuaba trabajando en nuevos proyectos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/fb0a4a9b833240ea3f1446ab7e7c69fa60c63d10w-242a21fd.jpg EFE (LA ARTISTA COMBINÓ ADEMÁS SU CARRERA MUSICAL CON LA ACTUACIÓN. PARTICIPÓ EN PELÍCULAS COMO "9 TO 5" Y "STEEL MAGNOLIAS", AMPLIANDO SU PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO.)

El pasado viernes, Parton declaró a la revista People que estaba atravesando algunos problemas de salud mientras se recuperaba, pero afirmó que seguía activa junto con su equipo.

La cantante explicó que había estado lidiando con problemas de salud a los que no había prestado suficiente atención mientras cuidaba de su esposo, Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

Parton también había mencionado proyectos relacionados con su música, entre ellos una iniciativa para desarrollar actuaciones con avatares, aunque aclaró que se encontraba todavía en una etapa inicial.

Días antes, la cantante había cancelado su asistencia a la inauguración de NightFlight Expedition, una nueva atracción de Dollywood, el parque temático de su propiedad en Tennessee.

En esa ocasión explicó que se había sentido mareada y deshidratada y que su médico le había recomendado no viajar.

Una carrera que trascendió el country

Nacida el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee, Dolly Parton creció en una familia humilde y comenzó a cantar desde niña antes de construir una de las carreras más importantes de la música estadounidense.

Su trayectoria artística se extendió durante más de seis décadas y abarcó la música, el cine, la televisión, los negocios y la filantropía.

Parton alcanzó notoriedad nacional durante la década de 1960 y posteriormente consolidó una exitosa carrera como solista. Su talento como compositora le permitió crear canciones que trascendieron las fronteras del country.

Entre sus composiciones más reconocidas figura "I Will Always Love You", escrita e interpretada originalmente por Parton y que posteriormente alcanzó una enorme repercusión mundial en la voz de Whitney Houston.

También forman parte de su legado canciones como "Jolene", "9 to 5" y "Coat of Many Colors", que ayudaron a convertirla en una figura reconocible para varias generaciones.

La artista combinó además su carrera musical con la actuación. Participó en películas como "9 to 5" y "Steel Magnolias", ampliando su presencia en la industria del entretenimiento.

Impacto más allá de la música

La influencia de Dolly Parton no se limitó a los escenarios. La cantante desarrolló una importante actividad empresarial y filantrópica.

Fue una de las creadoras de Dollywood, un parque temático ubicado en Tennessee que se convirtió en una de las principales atracciones turísticas de la región.

También creó Dolly Parton´s Imagination Library, un programa dedicado a promover la lectura infantil mediante la distribución gratuita de libros a niños.

La iniciativa se convirtió en uno de los proyectos filantrópicos más reconocidos de la artista y amplió su influencia más allá del ámbito musical.

Parton recibió numerosos reconocimientos durante su trayectoria, entre ellos 10 premios Grammy y su ingreso al Country Music Hall of Fame.

Últimos meses de salud delicada

La muerte de Parton ocurre después de varios meses en los que su estado de salud había generado preocupación entre sus seguidores.

En mayo canceló una residencia que tenía prevista en Las Vegas y posteriormente dejó de asistir a algunos compromisos públicos.

El 17 de agosto, Diario Libre informó que había suspendido su participación presencial en la inauguración de una atracción de Dollywood debido a problemas de salud. En esa oportunidad, la cantante explicó que su médico le había recomendado no viajar.

Sin embargo, pocos días después, Parton buscó tranquilizar a sus seguidores al afirmar que continuaba trabajando mientras se recuperaba.

La noticia de su fallecimiento llega así de manera inesperada para una audiencia que había recibido recientemente mensajes de la propia artista sobre su recuperación y sus planes profesionales.

El legado de una figura irrepetible

Dolly Parton deja una obra que trasciende el género country y que forma parte de la historia de la música popular estadounidense.

Su capacidad para escribir canciones, interpretar distintos estilos y conectar con públicos de diferentes generaciones convirtió su nombre en una referencia internacional.

Además de su trayectoria artística, su personalidad, sentido del humor y trabajo filantrópico contribuyeron a construir una imagen pública que la acompañó durante décadas.

Con su muerte, a los 80 años, desaparece una de las grandes figuras de una generación de artistas que consiguió convertir la música country en un fenómeno de alcance mundial.

Su repertorio, especialmente canciones como "Jolene" e "I Will Always Love You", permanecerá como parte esencial de una carrera que comenzó en la pobreza rural de Tennessee y terminó convirtiéndola en una de las artistas estadounidenses más reconocidas de todos los tiempos