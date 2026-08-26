El catálogo musical de Dolly Parton se dispara en Spotify tras su muerte

La cantante estadounidense Dolly Parton posa para un retrato en la sala de prensa de la 51.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia de Música Country en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 3 de abril de 2016 (reeditado el 25 de agosto de 2026). ( EFE/EPA/NINA PROMMER )

Las reproducciones de las canciones de la leyenda del country Dolly Parton se dispararon en la plataforma sueca de Spotify más de un 1.260 % en todo el mundo tras su fallecimiento este martes a los 80 años.

Las reproducciones "Jolene" y "9 to 5" escalaron un 630 % en todo el mundo, según informó este miércoles el servicio de contenido en línea en un comunicado al que tuvo acceso The Hollywood Reporter.

La plataforma agregó que las escuchas de su catálogo experimentaron un crecimiento del 2.320 % solo en Estados Unidos, a la vez que siete de sus canciones entraron ayer en la lista de las más populares del día, con 'Jolene' y '9 to 5' ocupando los puestos número 2 y 3.

Anuncio del fallecimiento

La leyenda de la música country falleció ayer a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, anunció su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete, como parte de una petición de la propia cantante por dar el anuncio de esa manera.

Cuatro días antes de su fallecimiento había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunes, según informó la revista TMZ. Ese mismo día, había reconocido a la revista People que atravesaba por momentos complicados en cuestión de salud, aunque aseguró que le quedaban muchas cosas por hacer.

La artista ya había dado indicios de su delicado estado en septiembre de 2025, cuando anunció el aplazamiento de una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, los cuales finalmente fueron cancelados meses después.

Esta misma situación coincidió con su ausencia en la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la que fue condecorada con un Óscar honorífico, que aceptó a través de un mensaje grabado en video.

Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, es también filántropa y empresaria.