La cantante argentina Tini Stoessel inicia una auditoría contra su padre por manejo de su patrimonio

La cantante argentina Tini Stoelssel , en una fotografía de archivo. ( EFE/ ANA BÁEZ )

La cantante argentina Tini Stoessel enfrenta una disputa con su padre, Alejandro Stoessel, quien la representó durante 15 años, tras detectar que no tiene participación ni control sobre las empresas que gestionan sus ingresos derivados de su música, imagen, contratos comerciales y espectáculos, con una posible fortuna estimada en 70 millones de dólares.

Los abogados de la cantante informaron al medio Infobae que la propia Stoessel encargó la auditoría privada para revisar su situación patrimonial y las sociedades vinculadas con su carrera, que hasta hace tres meses estaban bajo la gestión de su padre.

Según este medio, la artista habría logrado acceder en junio de 2026 a una cuenta bancaria a su nombre, mientras contratos firmados antes de esa fecha continuarían siendo gestionados por sociedades sobre las que la cantante busca recuperar el control.

La cifra de 70 millones de dólares fue difundida por los medios argentinos, pero no ha sido respaldada con documentación.

Te puede interesar El salto de Tini Stoessel de la niñez a "Quebranto"

El valor del patrimonio

La periodista Noelia Antonelli, de Telefé y especialista en espectáculos, afirmó que la cantante tenía fijado un límite de 5,000 dólares mensuales en sus tarjetas de crédito administradas por su familia, una restricción que habría generado un conflicto cuando intentó adquirir una cartera de lujo.

Según Antonelli, la auditoría habría arrojado además que solo con la actual gira de su espectáculo Futttura generó 43 millones de dólares, de los cuales Tini habría percibido solo 300 mil dólares.

Este caso se ha convertido en tema central de los medios argentinos , que advierten de un deterioro del vínculo con su padre, pero también con su madre y hermano, todos parte de la empresa familiar .

, que advierten de un deterioro del vínculo con su padre, pero también con su madre y hermano, todos parte de la . El periodista de Canal Trece Gustavo Méndez afirmó que la relación entre Tini y su padre sería "nula" y que la cantante no les habría invitado a su boda con el futbolista de la selección argentina Rodrigo De Paul, prevista para diciembre próximo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/la-cantante-argentina-tini-stoessel--en-una-fotografia-de-archivo-efesergio-perez-6a27d3a8.jpg La cantante argentina Tini Stoessel , en una fotografía de archivo. (EFE/SERGIO PÉREZ)

Aunque la versión no ha sido confirmada por la artista, quien no ha realizado declaraciones públicas sobre este caso, sus padres no la acompañaron al Mundial ni al reciente viaje a París, donde Tini encargó su vestido de novia.

El caso de la artista argentina vuelve a poner el foco en los conflictos económicos que surgen cuando artistas que alcanzaron la fama durante su adolescencia delegan la administración de sus negocios en familiares, como ocurrió con Britney Spears.

La artista estadounidense quedó bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, en 2008, y no recuperó el control sobre su vida hasta 2021, tras muchos años de litigios.