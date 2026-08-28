Un filme muestra imágenes inéditas del archivo de Juan Gabriel tras 10 años de su muerte

Fotograma cedido por Sony Music que muestra al cantante Juan Gabriel durante una escena de la película 'Juan Gabriel, mi primer Bellas Artes'. ( EFE/ SONY MUSIC )

El nuevo filme Juan Gabriel, Mi Primer Bellas Artes muestra imágenes inéditas que la documentalista María José Cuevas halló en los archivos personales del cantautor mexicano, quien falleció justo hace 10 años, por lo que ella dice que verla en el cine será una "oportunidad única" y un "karaoke colectivo".

La película sobre el concierto más emblemática del Divo de Juárez llega a los cines de México, Latinoamérica y España este 28 de agosto, décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, además de tener una proyección especial en Chicago, en Estados Unidos, donde se exhibirá en salas a partir del 15 de septiembre.

La producción es especial, menciona Cuevas en una entrevista con EFE, porque descubrió cintas de video en un archivo personal de Juan Gabriel con tomas nunca antes vistas del único ensayo y el espectáculo del artista en mayo de 1990 en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, un hito para la cultura popular.

"Tuvimos la oportunidad de tener acceso a los archivos que Juan Gabriel guardaba en una bodega. O sea, Juan Gabriel, de pronto descubrimos que era un documentalista, biógrafo de toda su historia", comenta Cuevas.

"Y gracias a esa obsesión, esa visión y obsesión que tuvo Juan Gabriel de registrar absolutamente todo, es por la cual tenemos la oportunidad de que 36 años después podamos volver a ver el concierto", añade.

El show que cambió la historia del arte en México

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 de un infarto en California tras una de carrera de 45 años que lo consolidó como uno de los cantautores más prolíficos de Latinoamérica, con casi 50 discos grabados, más de 150 millones de discos vendidos y 1,800 canciones compuestas.

Pero el momento más emblemático es su concierto en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, donde hizo historia como el primer cantante de música popular en presentarse en dicho recinto antes reservado solo para ópera, ballet y música clásica.

Cuevas recuerda que "dentro de la mirada de la alta cultura" les parecía "lo más aberrante que un personaje así se presentara" en tal recinto, por lo que "los encabezados de los periódicos de la época eran lo más denigrante del mundo".

"Creo que justamente toda esta parte y toda esta polémica fue la gasolina para que Juan Gabriel diera este concierto tan maravilloso. O sea, que realmente pusiera un pie en ese escenario y, sobre todo, demostrara que era capaz de llenar ese escenario", opina.

Ahora, expone la directora, las audiencias tienen la "oportunidad única" de revivir el concierto con 'Juan Gabriel, Mi Primer Bellas Artes', porque "lo bonito es que es un proyecto pensado para cines", donde "se va a convertir en un karaoke colectivo", y no sabe "si se va a presentar en 'streaming'".

"Nada como verlo en una pantallota, la experiencia del cine es muy única. Es una experiencia completamente envolvente, que además es muy comunitaria también y se va a escuchar como nunca se ha escuchado. O sea, se hizo un trabajo de remasterización de todo el audio", indica.

El "mayor reto" de su vida

La documentalista, conocida por Bellas de noche (2016), La dama del silencio: el caso Mataviejitas (2023), y Los 80: archivos de México (2024), considera esta producción como el "mayor reto" de su vida.

En parte, argumenta, "fue muy doloroso tener que tomar la decisión de dejar ciertas canciones fuera" del filme para que durase cerca de dos horas, porque Juan Gabriel "no tiene una canción mala".

"Mis seres queridos me dejaron de ver durante tres años, no volví a ver a nadie, yo lo único que quería era pararme de la cama, prender la computadora y ver las maravillas de archivo que dejó".

"Obviamente, es el reto más grande que he hecho en mi vida, no solo por lo que representa Juan Gabriel", expresa Cuevas.

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