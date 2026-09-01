Los Premios Rolling Stone en Español celebrarán su edición 2026 en Ciudad de México

La gala de los ZYN Premios Rolling Stone en Español celebra lo mejor de la cultura hispana. ( REVISTA ROLLING STONE )

La revista Rolling Stone en Español anunció este martes que celebrará su edición de Premios 2026 con una gala en Ciudad de México el próximo 25 y 26 de noviembre, a la que asistirán 500 invitados que representan algunos de los talentos más importantes de la cultura hispana.

"La gala de los ZYN Premios Rolling Stone en Español, que celebra lo mejor de la cultura hispana, es uno de los momentos más relevantes del año para nuestra industria".

"Nuestro propósito es reconocer, celebrar y dar visibilidad a lo mejor de nuestra cultura, con una edición 2026 más grande, ambiciosa y potente", apuntó en un comunicado Diego Ortiz, director general de Rolling Stone en Español.

"El veterano medio musical explicó que los galardones buscarán reconocer "la creatividad, la originalidad y a los creadores que impulsan la cultura", aunque no reveló el nombre de ningún invitado.

También detalló que la ceremonia contará con presentaciones estelares de música en vivo y que será conducida por un grupo de anfitriones que será revelado próximamente.

La primera edición de los Premios Rolling Stone se llevó a cabo en octubre de 2023 durante una celebración en The Fillmore Miami Beach Theater, en Miami, Estados Unidos, en la que se reconoció a talentos latinos como la mexicana Natalia Lafourcade.

Lafourcade fue distinguida en la categoría de Artista del Año, así como su disco 'De todas las flores' (2022), elegido como el Álbum del Año.

Para este año, el medio aseguró que ampliará su número de categorías, lo que aumentará también la cantidad de nominados.

"Los ganadores se darán a conocer durante la ceremonia y serán celebrados en una edición especial de Rolling Stone en Español dedicada a los premios, que estará disponible a partir del 7 de diciembre de 2026", aseveró Ortiz en el texto.

Además, informó que será en su sitio oficial y redes sociales basadas en México, Colombia y España donde harán futuros anuncios sobre esta premiación.

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En esta ocasión el evento llevará el nombre de Rolling Stone ZYN Premios, ya que surge de una colaboración entre la publicación y ZYN, la marca insignia de bolsas de nicotina de Philip Morris International (PMI).

Los galardones también han distinguido el talento latino de Kevin Kaarl, Tainy, Álvaro Díaz, Ryan Castro, Humbe, Reik, Clarín León, entre otros.

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