Shakira dará brillo a una agenda de conciertos en España con pocas estrellas globales hasta 2027

Con el regusto aún de las cuatro noches de estadio de The Weeknd, la última este martes en Barcelona, la agenda de conciertos en España afronta el último tramo del año con la atención en un evento que opacará a todos los demás, la residencia de actuaciones de Shakira, ante una agenda de intensa actividad pero escasas estrellas globales.

Con doce fechas en total y toda una "ciudad" y un estadio construidos para la ocasión en el espacio Iberdrola Music de Madrid, la diva colombiana concluirá de esta forma tan espectacular su no menos meritoria gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", convertida en la gira latina más taquillera de la historia.

Con capacidad para unas 50,000 personas, sus actuaciones tendrán lugar los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre y ayudarán así a superar la transición del verano al otoño.

Otras estrellas latinas

Habrá algunas figuras destacadas más del ámbito latino que se pasearán por los escenarios españoles, por ejemplo los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso. Aunque su fenómeno parece algo más moderado que hace un año, llevarán su ´Free Spirits World Tour´ el 10 de septiembre el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 17 al Movistar Arena de Madrid.

Desde esa parte del mundo llegarán más figuras, como su paisano el rapero Trueno (el 13 de octubre en el Palau Sant Jordi y el 21 en el Movistar Arena), pero también el puertorriqueño Yandel con su espectáculo "Sinfónico" (13 y 14 de noviembre en el Movistar Arena).

Habrá para todos los gustos y colores, véase la épica de estadio de los colombianos Morat, con nueve citas en España desde las del 16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi, con parada por ejemplo también en el Roig Arena de Valencia el 23 de octubre.

Y puestos a pedir diversidad en el ámbito latino, por aquí pasará hasta la poética del cubano Silvio Rodríguez con ocho conciertos por España, como el del 5 de septiembre en el Príncipe Felipe de Zaragoza o el Fibes de Sevilla el 25 y 26 de ese mes.

Entre los artistas anglosajones que visitarán España también habrá lugar para los nostálgicos. Los días 11 y 12 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid, Billy Corgan, líder de The Smashing Pumpkins, reinterpretará en clave operística el álbum más icónico de su banda, ´Mellon Collie And The Infinite Sadness´ (1995).

Otro símbolo de los 90, pero desde la parte británica, es la banda Placebo. La gira con la que conmemoran los 30 años de su formación pasará el 30 de septiembre por el Movistar Arena de Madrid y el 3 de octubre por el Sant Jordi Club de Barcelona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/fotografia-de-archivo-de-un-concierto-de-la-banda-colombiana-morat-efe-adriana-thomasa-32170537.jpg Fotografía de archivo de un concierto de la banda colombiana Morat. (EFE/ ADRIANA THOMASA)

Habrá visitas de The Black Keys (13 de septiembre, Movistar Arena), Deep Purple (19 de octubre en el Palau Sant Jordi, día 20 en el Movistar) y The Strokes, quienes, con un disco nuevo, además acaban de cumplir 25 años de su proclamación como resucitadores del rock. Julian Casablancas y compañía actuarán el 20 de octubre en el Palau Sant Jordi.

Hablando de rock, pero más clásico, el canadiense Bryan Adams traerá su colección de éxitos a siete ciudades del país, empezando por el Palacio de los Deportes de Murcia el 7 de noviembre y paradas en otros puntos como el BEC! de Bilbao el 13 de ese mes o el Coliseum de A Coruña el 16.

Y más variaciones de ese género habrá con Evanescence y su toque gótico en el Palau Olímpic de Badalona (Barcelona) el 1 de octubre y el 2 en Vistalegre en Madrid o, sin salir de ese recinto, con la guitarra preñada de blues de Joe Bonamassa el 7 de noviembre (el 8 en el Sant Jordi Club), el influjo ´emo´ de Tokio Hotel el 23 de noviembre y el ´nu metal´ de Papa Roach el 4 de diciembre.

En otras coordenadas se moverán los conciertos del exintegrante de One Direction, Niall Horan, que estará el 25 de octubre en el Palau Sant Jordi, o el de los británicos Jungle y su electrónica sobre sonidos negros allí mismo el 28 de ese mes (el 26 en el Movistar Arena de Madrid).

Aitana sigue su gira y vuelve Vetusta Morla

Los artistas nacionales no van a estar de brazos cruzados. Muchas de las estrellas patrias seguirán recorriendo todo el país, como Aitana con su ´Cuarto azul´, Pablo Alborán, Dani Fernández, Dani Martín, Amaia, La M.O.D.A., Antonio Orozco, Iván Ferreiro con éxitos desde sus tiempos en Los Piratas, Taburete o los infatigables Miguel Ríos, Víctor Manuel y Raphael.

Entre los que las iniciarán estarán Melendi (2 de octubre en la plaza de toros de Granada), Carolina Durante (19 de septiembre en el Pop CAAC de Sevilla), Jorge Drexler (desde el 26 de septiembre en el Movistar Arena) y Bunbury y sus "Nuevas mutaciones 2" (con solo cuatro citas, la última el 12 de diciembre en Zaragoza).

Concluido asimismo el período de descanso que se habían impuesto como banda, Vetusta Morla volverá a los escenarios con diez actuaciones desde el 2 de octubre en el Palau Sant Jordi. Recalará en lugares como el Navarra Arena el 24 de octubre, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga el 31 de octubre y tres noches consecutivas en su casa, Madrid, del 19 al 21 de noviembre.

Algunos tendrán en este tramo también el fin de giras muy aclamadas, todas en el Movistar Arena de Madrid, como Leiva (30 de septiembre), Guitarricadelafuente (2 de octubre) o La Oreja de Van Gogh (30 de diciembre, pero solo en España, ya que seguirán camino hacia América).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/fotografia-de-archivo-del-grupo-la-oreja-de-van-gogh-en-el-movistar-arena-de-madrid-espana-efevi-44bba2a4.jpg Fotografía de archivo del grupo La Oreja de Van Gogh en el Movistar Arena de Madrid (España). (EFE/VÍCTOR LERENA)

Y habrá citas únicas por su significado y apabullante respuesta social, como la cuádruple cita en el Estadi Olímpic de Barcelona para despedir al grupo catalán de reggae-pop Oques Grasses (5, 7, 9 y 10 de septiembre) o la vuelta puntual del colectivo Agorazein, con C. Tangana incluido (15, 16, 17 y 18 de noviembre, Movistar Arena).

Mucho significado y entrega habrá por último en una de los eventos más especiales y con más estrellas por metro cuadrado, el del 75 aniversario de Camarón de la Isla el 1 de diciembre en el Movistar Arena, con Pablo Alborán, Pablo López, Kiko Veneno, Raimundo Amador, Israel Fernández, José Mercé, Tomativo, Vanesa Martín y Rosario, por citar unos pocos.

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