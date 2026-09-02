Silvestre Dangond llevará su gira vallenata "El baile de todos" a siete ciudades de EE.UU.

Se trata de la continuación de "El último baile", la gira más taquillera de la historia de Colombia para Silvestre Dangond. ( EFE )

El cantante colombiano de vallenato Silvestre Dangond actuará en diciembre en siete ciudades de Estados Unidos con su gira "El baile de todos", que arrancará el día 3 en Charlotte (Carolina del Norte) y terminará el 13 en San José (California).

El recorrido pasará por Charlotte (3 de diciembre), Atlanta (4), Miami (5), Tampa (6), Houston (11), Los Ángeles (12) y San José (13), con paradas en recintos como el Hard Rock Hotel & Casino del área de Miami o el Orpheum Theatre de Los Ángeles.

La gira recorrió Colombia, España y varios países de América Latina, con un lleno en el estadio El Campín de Bogotá.

Se trata de la continuación de "El último baile", la más taquillera de la historia de Colombia para un artista de cualquier género, según la organización.

Dangond ganó en 2025 su cuarto premio Latin Grammy por el álbum 'El último baile', al que siguieron colaboraciones con Carín León, Emilia, Fonseca, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Elena Rose, Grupo Frontera y Morat.

Las entradas para los conciertos salen a la venta este viernes. En su primera etapa en territorio estadounidense, el artista agotó las localidades de los seis conciertos que ofreció, según la promotora.