Aitana se consagra como superestrella pop en el primero de sus cuatro Palau Sant Jordi

La cantante Aitana durante el concierto que ha ofrecido este viernes en el Palau Sant Jordi de Barcelona incluido en su gira "Cuarto Azul World Tour". ( EFE/ ENRIC FONTCUBERTA )

En la industria musical española no había ninguna duda de que Aitana es una superestrella del pop, la mayor de todas, atendiendo a que lo de Rosalía es otra cosa. Para seguir demostrándolo, la catalana ha llenado el primero de sus cuatro Palau Sant Jordi de Barcelona, en una exhibición de hits, despliegue escénico y comprensión de las tendencias.

Si el año pasado completó un Estadi Olímpic y dos Metropolitanos, en esta ocasión ha alcanzado otro hito, ya que solo U2 en 2015 había acampado cuatro noches en el pabellón de Montjuïc, un número empatado este 2026 por la misma Rosalía y La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia Montero.

En su anterior aparición en la ciudad condal, Aitana se subió a la moda de las eras y repasó en cerca de tres horas toda su discografía, una apuesta totalmente distinta a la de este viernes, que sirvió para presentar 'Cuarto azul', su cuarto álbum, casi al completo.

Presentación de 'Cuarto azul'

El disco, un trabajo más introspectivo, diario de una niña encerrada en su habitación dándole mil vueltas a todo y planteándose futuros imposibles, empieza, igual que comenzó el show, con '6 de febrero' estirada en su cama, lamida de heridas igual que 'Segundo intento', ambas suturadas con esa media sonrisa de quien se sabe ganador de la contienda, un humor que viró hacia la añoranza del amor imposible en 'Duele un montón despedirme de ti'.

Tras esto, el "Bona nit, Barcelona" que Aitana confesó haber soñado vociferar de adolescente en su casa de Sant Climent de Llobregat tiñó de rojo el escenario para viajar hasta 2020 y '11 razones', su segundo trabajo y el primero en que se empezó a delinear una carrera lejos de las imposiciones apresuradas de Operación Triunfo, en un tramo compartido por 'No te has ido y ya te extraño' y '+ (Más)'.

La voz enlatada de Barry B saliendo por los altavoces del Sant Jordi dio la bienvenida a la tristeza de 'Trankis', mientras que el regreso a la cama y miles de teléfonos iluminando el pabellón anticiparon 'Cuarto azul', receta de madurez y corte que da nombre al disco y a esta quinta gira, primera internacional, antes de entonar el autorreproche 'Cuando hables con él', todo ello acompañada por una docena de bailarines, un teclado, una guitarra, un bajo, un sintetizador y una batería.

De la introspección al baile

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/9db6e21cd0380d5c6224c4a19ed0446ae6a8a193w-20c81fa1.jpg La artista se presentará durante cuatro noches en el Palau Sant Jordi. (EFE)

Montjuïc se convirtió en una enorme discoteca con 'Los Ángeles', música electrónica de baile que se prolongó a lo largo de 'Miamor', muslazos contra la tarima incluidos, el despecho de 'AQYNE' y '24 rosas', todo un despliegue de sensualidad al servicio de 'Alpha', disco de 2023.

Si Aitana es la reina patria del pop, el rey del urbano es sin duda el canario Quevedo, por lo que 'Gran vía', éxito engendrado en palacio, fue recibido con un entusiasmo ensordecedor por un Sant Jordi a reventar.

Tras esto y sufriendo por culpa de la enésima ola de calor del verano, la artista aprovechó un receso para leer las pancartas de los fans, en lo que se refrescaba con un ventilador de mano y cumplía el deseo de parte de la pista al improvisar 'Con la miel en los labios'.

Nostalgia y una "Superestrella"

Como nota nostálgica, la artista ofrendó a Montjuïc 'Vas a quedarte', éxito de su debut 'Spoiler' (2019), 'Mon amour', hit junto a Zzoilo que en 2021 sonó mil millones de veces, y 'Las babys', versión a la española del 'Saturday night' de Whigfield.

Después, 'En el centro de la cama', 'Ex ex ex' y 'Lía' para terminar de completar 'Cuarto azul', antes de cerrar por todo lo alto con 'Chica perfecta', crítica a los estándares a los que se somete a la mujer, cantada junto a una que sabe de esto, Alaska, y 'Conexión psíquica', ofrecida como un largo chillido a dúo con sus miles de fans.

Mención aparte merece 'Superestrella'. Lanzada como un sencillo más en 2025, ha sido la canción de este verano, gracias, en parte, a que sonó tras cada victoria de la selección española en el Mundial de fútbol y se convirtió en lo primero que escucharon Messi y Cristiano Ronaldo tras caer eliminados.

Como no podía ser de otro modo, también fue la despedida ante un Palau Sant Jordi completamente entregado. El sábado, el lunes y el martes, más.