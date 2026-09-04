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Beyoncé reedita "B'DAY" e incluye una colaboración en español con Maluma

El nuevo disco, disponible en todas las plataformas digitales, incluye canciones remasterizadas

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    Beyoncé reedita BDAY e incluye una colaboración en español con Maluma
    Imagen de archivo de Beyoncé. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

    La cantante y compositora Beyoncé celebra este viernes su cumpleaños con el lanzamiento de una nueva edición del disco B'DAY, el segundo álbum de su carrera, que vio hoy hace veinte años, y que incluye nuevas canciones y temas en español con colaboraciones con Maluma y la fallecida Selena.

    El disco, bautizado como B'DAY (20th Anniversary Edition), está disponible en todas las plataformas digitales. El proyecto incluye el tema Cuerpo (Tumbao) junto a Maluma, que incluye un fragmento de La Negra Tiene Tumbao de Celia Cruz y en el que Beyonce canta estrofas en español.

    Beyonce también rinde homenaje a la cantante Selena Quintanilla, con el tema Irreemplazable (Como La Flor) en el que su voz suena junto a la artista fallecida.

    El nuevo disco incluye canciones remasterizadas. Los videos, filmados originalmente en 35mm, han sido remasterizados igualmente, recoloreados como Déjà Vu, en el que participa JAY-Z y que dirigió Sophie Muller.

    20 años después

    • B´DAY, el proyecto original, se publicó el 4 de septiembre de 2006, cuando tenía 25 años y exploraba en sus canciones cuestiones como la búsqueda de la confianza en uno mismo o la liberación.

    "Quería que el álbum fuera grande, percusivo, contundente, dinámico y lleno de energía, y para mí era importante utilizar instrumentación en directo", recuerda la cantante en una nota de la discográfica.

    "El hip-hop estaba dominando la escena en aquel momento, pero yo luchaba por preservar los puentes, las melodías y las armonías que siempre han estado en el corazón del R&B -añade-. El objetivo era fusionar esos dos mundos a través del arte del sampling".

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