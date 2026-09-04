Premios Juventud 2026: conoce la lista completa de ganadores por categoría

El artista musical Juan Magán a su llegada a la alfombra roja de la gala de entrega de la vigésimo tercera edición de los Premios Juventud, junto a su mujer dominicana y su hijo. ( EFE/ JORGE ZAPATA )

La edición 2026 de Premios Juventud dejó una fotografía bastante clara del momento que vive la música latina: las grandes estrellas conservaron su protagonismo, pero los nuevos sonidos, los creadores digitales y las colaboraciones entre géneros también encontraron espacio para celebrar.

La ceremonia, realizada la noche del jueves 3 de septiembre en Starlite Marbella, reunió a 338 artistas nominados en 50 categorías. Entre los resultados, República Dominicana consiguió hacerse sentir especialmente a través de la bachata, el dembow y la música tropical.

La noche fue particularmente favorable para Romeo Santos y Prince Royce, quienes juntos conquistaron tres reconocimientos.

Su producción "Better Late Than Never" fue escogida como Mejor Álbum Tropical, mientras que "Lokita por mí" ganó en Tropical Mix. La dupla volvió a celebrar con "Dardos", reconocida como Tropical Hit.

Más ganadores

Bad Bunny se llevó el reconocimiento como Artista Premios Juventud Masculino, imponiéndose a nombres como Carín León, Maluma, Myke Towers, Rauw Alejandro y Romeo Santos .

se llevó el reconocimiento como Artista Masculino, imponiéndose a nombres como Carín León, Maluma, Myke Towers, Rauw Alejandro y . El puertorriqueño también ganó Mejor Tour por su " Debí Tirar Más Fotos World Tour " y apareció entre los nominados de otras importantes categorías.

también ganó Mejor Tour por su " " y apareció entre los nominados de otras importantes categorías. En la rama femenina, Shakira fue elegida Artista Premios Juventud Femenina. La colombiana también consiguió el premio a Mejor Canción Pop junto a Alejandro Sanz por "Bésame" y ganó Colaboración OMG junto a Burna Boy por "Dai Dai".

Lista completa de ganadores

# Categoría Ganador(es) Canción / Obra RD 1 Mejor Canción Pop/Urbano Maluma "Bronceador" 2 Me Enamoran Angelique Boyer y Marcus Ornellas "Doménica Montero" 3 Mejor Canción Norteña Música Mexicana Calibre 50 "Me enamoré solo" 4 Mejor Álbum Tropical Romeo Santos & Prince Royce "Better Late Than Never" 5 Tropical Mix Romeo Santos & Prince Royce "Lokita por mí" 6 Artista Premios Juventud Masculino Bad Bunny — 7 Artista Premios Juventud Femenina Shakira — 8 Álbum del Año Karol G "Tropicoqueta" 9 Mi Actriz Favorita Angelique Boyer "Doménica Montero" 10 Mi Actor Favorito Gabriel Soto "Monteverde" 11 Mejor Álbum Música Mexicana Carín León "Palabra de to\'s (seca)" 12 Mejor Canción Urbano Trap Jezzy & Arcángel "Que sensación (remix)" 13 Mejor Canción Urbano Rhythmic Karol G & Feid "Verano rosa" 14 Mejor Álbum Pop Aitana "Cuarto azul" 15 Mejor Canción Mariachi Música Mexicana Camila Fernández "Retumbando en el cora" 16 Mejor Canción Pop Balada Carlos Rivera & Alejandro Fernández "Sin despedida" 17 Mejor Álbum Urbano Young Miko "Do Not Disturb" 18 POV Futbolero Mercedes Roa — 19 La Nueva Generación Femenina Aria Vega — 20 Creator del Año Stefanny Loaiza — 21 Mejor Dance Track — La información suministrada no marca ganador 22 La Mezcla Perfecta Ángela Aguilar & Marc Anthony "No quiero hablar" 23 Mejor Canción Pop/Rhythmic Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle "Yo y tú" 24 Girl Power Kenia Os & Lola Índigo "Fifty Fifty" 25 Grupo o Dúo Favorito del Año Santos Bravos — 26 Mejor Canción Pop Alejandro Sanz & Shakira "Bésame" 27 Mejor LOL Jenny Solares — 28 La Nueva Generación Masculina Santos Bravos — 29 La Nueva Generación Música Mexicana Omar Camacho — 30 Mejor Urban Track Bizarrap & Daddy Yankee "Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66" 31 Mejor Fusión Música Mexicana Xavi & Grupo Frontera "No capea" 32 #ModoAvión Araya Vlogs — 33 Mejor Canción Pop Rock Morat & Jay Wheeler "Sin ti" 34 Creator de España Lola Lolita — 35 Mejor Canción Pop - Nueva Generación Humbe "Morfina" 36 Mejor Euro-Song Aitana "Superestrella" 37 #GettingReadyWith Valeria Villalobos — 38 Mejor Mezcla Urbana J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake "Tonto" 39 Mejor Canción Dembow Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll "Saca punta" 40 Couple Goals Aitana y Plex — 41 Mejor Canción Banda Música Mexicana Vicente Fernández & Alejandro Fernández "El rey" 42 Mejor Tour Bad Bunny "Debí Tirar Más Fotos World Tour" 43 Productor del Año Bizarrap — 44 Podcast del Año Pinky Promise — 45 Afrobeat Latino del Año Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums "Enemigos" 46 Tropical Hit Romeo Santos & Prince Royce "Dardos" 47 Mejor Colaboración Música Mexicana Grupo Firme & Grupo Frontera "Modo difícil" 48 Mi Track Favorito Carín León & Alejandro Fernández "Me está doliendo" 49 Mejor Tema en Cumbia Cazzu "Con otra" 50 Colaboración OMG Shakira & Burna Boy "Dai Dai" = Participación dominicana destacada.