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La lista completa de ganadores de Premios Juventud
La lista completa de ganadores de Premios Juventud

Premios Juventud 2026: conoce la lista completa de ganadores por categoría

República Dominicana deja su sello en una noche de grandes sorpresas en Premios Juventud 2026; Bad Bunny, Shakira y Karol G, los máximos triunfadores

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    Premios Juventud 2026: conoce la lista completa de ganadores por categoría
    El artista musical Juan Magán a su llegada a la alfombra roja de la gala de entrega de la vigésimo tercera edición de los Premios Juventud, junto a su mujer dominicana y su hijo. (EFE/ JORGE ZAPATA)

    La edición 2026 de Premios Juventud dejó una fotografía bastante clara del momento que vive la música latina: las grandes estrellas conservaron su protagonismo, pero los nuevos sonidos, los creadores digitales y las colaboraciones entre géneros también encontraron espacio para celebrar.

    La ceremonia, realizada la noche del jueves 3 de septiembre en Starlite Marbella, reunió a 338 artistas nominados en 50 categorías. Entre los resultados, República Dominicana consiguió hacerse sentir especialmente a través de la bachata, el dembow y la música tropical.

    La noche fue particularmente favorable para Romeo Santos y Prince Royce, quienes juntos conquistaron tres reconocimientos.

    Su producción "Better Late Than Never" fue escogida como Mejor Álbum Tropical, mientras que "Lokita por mí" ganó en Tropical Mix. La dupla volvió a celebrar con "Dardos", reconocida como Tropical Hit.

    Más ganadores

    • Bad Bunny se llevó el reconocimiento como Artista Premios Juventud Masculino, imponiéndose a nombres como Carín León, Maluma, Myke Towers, Rauw Alejandro y Romeo Santos.
    • El puertorriqueño también ganó Mejor Tour por su "Debí Tirar Más Fotos World Tour" y apareció entre los nominados de otras importantes categorías.
    • En la rama femenina, Shakira fue elegida Artista Premios Juventud Femenina. La colombiana también consiguió el premio a Mejor Canción Pop junto a Alejandro Sanz por "Bésame" y ganó Colaboración OMG junto a Burna Boy por "Dai Dai".

    Lista completa de ganadores

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