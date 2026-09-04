Policía surcoreana pide procesar al fundador de la agencia de BTS por presunto fraude

La policía surcoreana pide procesar al fundador de la agencia del grupo BTS, por un presunto fraude contra inversionistas. ( EFE )

La Policía Metropolitana de Seúl remitió a la Fiscalía el expediente contra Bang Si-hyuk, fundador y presidente de Hybe, la agencia detrás del grupo BTS, por un presunto fraude contra inversionistas antes de la salida a bolsa de la compañía.

Las autoridades recomendaron procesarlo por supuestas operaciones fraudulentas contrarias a la Ley de Mercados de Capitales de Corea del Sur. El caso fue enviado a la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl sin que Bang quedara detenido.

La investigación sostiene que, entre agosto y octubre de 2019, Bang habría comunicado a accionistas de Hybe que la empresa no tenía planes inmediatos de cotizar en bolsa. Esto habría llevado a varios inversionistas a vender sus participaciones a un fondo de capital privado que, según la Policía, estaba vinculado con el empresario.

Sin embargo, mientras se desarrollaban esas operaciones, Hybe presuntamente avanzaba con los preparativos para una oferta pública inicial. Entre octubre y noviembre de ese año, el fondo habría atraído nuevos inversionistas informándoles que la salida a bolsa estaba prevista.

Hybe comenzó a cotizar en la Bolsa de Corea del Sur en octubre de 2020. Después de la operación, el fondo vendió sus acciones y Bang habría recibido el 30 % de las ganancias mediante un acuerdo privado previo. Esa participación le habría generado alrededor de 200,000 millones de wones, equivalentes a unos US$147 millones.

La Policía calcula en 263,100 millones de wones —aproximadamente US$194 millones— el total de los beneficios presuntamente ilícitos producidos por la operación. Un tribunal ordenó preservar esos recursos ante una eventual confiscación, informó la agencia surcoreana.

Otros cuatro investigados, entre ellos ejecutivos de Hybe y representantes del fondo de capital privado, también fueron remitidos a la Fiscalía. Las autoridades calificaron el caso como una operación financiera presuntamente organizada y planificada.

Bang rechaza las acusaciones

La defensa de Bang negó que el empresario cometiera alguna irregularidad y afirmó que ha respondido a las imputaciones con pruebas y datos objetivos. Sus abogados esperan que las acusaciones sean esclarecidas durante el proceso judicial.

La remisión del expediente no implica una acusación formal ni una declaración de culpabilidad. Corresponderá a los fiscales revisar las evidencias y decidir si presentan cargos, solicitan nuevas diligencias o devuelven el caso a la Policía para ampliar la investigación.

La Fiscalía ya había rechazado dos solicitudes policiales para detener a Bang, presentadas en abril y mayo, al considerar insuficientes los argumentos para justificar su arresto. La investigación comenzó en diciembre de 2024 y se extendió durante 21 meses.

Bang Si-hyuk es una de las figuras más influyentes de la industria musical surcoreana. Fundó la empresa que posteriormente se convirtió en Hybe y encabezó la expansión internacional de BTS, uno de los grupos más exitosos del K-pop.