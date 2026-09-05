El productor dominicano Ghetto celebra triunfo en Premios Juventud con "Yapake"

El productor dominicano Ghetto junto al cantante de música urbana Farruko tras ganar el premio Juventud como "Mejor Dance Track" ( SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE GHETTO )

El productor dominicano Ghetto fue parte de los talentos criollos que triunfaron en los Premios Juventud tras ganar la canción "Yapaque" de Greeicy y Farruko, en la categoría "Mejor Dance Track", tema coproducido junto a otros colegas.

"Me siento sumamente agradecido con Dios primero, y luego con Farruko por seguir apostando a mi talento. Somos un gran equipo que sigue creciendo en la industria musical, seguimos trabajando con el objetivo de hacer creaciones que trasciendan y, sobre todo, seguir poniendo nuestra cultura en alto. Este y todos mis logros son para mi gente latina, y sobre todo mi gente de RD", expresó el creador.

En la producción de "Yapaque" trabajaron Keityn, J Cross, Steve Aoki, ANG, K4G, La Nube y Sharo Towers, bajo la dirección de Massivo Records y Sony Music Latin.

Este galardón se suma a la lista de logros que Ghetto y el puertorriqueño Farruko han construido juntos a lo largo de su relación laboral, la cual llevan desde el año 2019.

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Axel Rafael Quezada Fulgencio, nombre de pila de Ghetto, no solo celebra este triunfo, también otros proyectos exitosos que ha tenido este año como EP "Manda la plena moh", en el que rindieron tributo a la música de Panamá, donde destacaron las raíces y esencia de la música urbana.

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