Lenny Tavárez lleva su historia de amor junto a su esposa en su nuevo EP, "8"

El artista urbano puertorriqueño Lenny Tavárez lanzó este martes su nuevo EP, 8, en el que en igual número de canciones lleva su historia de amor con su esposa, Natasha Nazario, directamente a su música y universo visual.

En el álbum, Tavárez "explora distintas dimensiones del amor, desde la atracción y los recuerdos hasta el amor imposible, el destino, la vulnerabilidad, la adrenalina y la celebración", según explica un comunicado enviado por los representantes del exponente urbano.

"Más que una colección de canciones, el EP fue concebido como una historia conectada, en la que cada tema representa un capítulo y una emoción diferente", añadió la nota.

Igualmente, en el proyecto musical, Tavárez combina "distintas influencias musicales", en las que este refleja su evolución como artista mientras revela una faceta más íntima de sí mismo.

Nazario, por su parte, por primera vez forma parte integral de la visión creativa del proyecto.

Y es que según se informó, juntos protagonizan una serie de videoclips y visualizers interconectados que construyen una narrativa cinematográfica que evoluciona junto con la música.

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En 8, cada pieza visual conecta con la siguiente, permitiendo al público descubrir la historia capítulo a capítulo. Este universo se lanza coincidiendo con Tavárez en la portada de la revista Rolling Stone en Español.

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