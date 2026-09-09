Arcángel clausurará su gira mundial en Puerto Rico con tres presentaciones en diciembre

El cantante Arcangel, en una fotografía de archivo. ( EFE/CARLOS ORTEGA )

El reguetonero puertorriqueño Arcángel clausurará su gira La Última Parada: La 8va Maravilla World Tour con tres espectáculos en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, los días 11, 12 y 13 de diciembre próximos, anunciaron este miércoles los productores.

Así, la tierra natal de Austin Santos -Arcángel- será escenario de tres noches especiales en las que el artista celebrará junto a su público una carrera que ha sido fundamental en la evolución de la música urbana latina y en su expansión hacia una audiencia global, resaltaron los productores en un comunicado.

A su vez, La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario representa una celebración de las dos décadas de una carrera icónica de Arcángel.

A través de los años, el exponente boricua ha desarrollado una identidad artística propia y reconocible, convirtiéndose en una figura determinante dentro de la música urbana.

Desde los éxitos que ayudaron a definir una época, entre ellos Ven y pégate, Chica virtual o Pa que la pases bien hasta los himnos que continúan formando parte del repertorio de varias generaciones, su influencia permanece vigente y su capacidad para evolucionar se mantiene intacta.

Esta gira representa un recorrido por la historia musical de Arcángel y, a la vez, una mirada hacia la evolución de un género que ha transformado la cultura popular a nivel internacional.

Más que el cierre de una gira, las presentaciones en la isla ofrecerán la oportunidad de reunir en un mismo escenario la historia, las canciones y los momentos que han acompañado a generaciones de seguidores que Arcángel ha construido durante sus 20 años de carrera.

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El espectáculo será producido por Move Concerts y Noah Assad Present.