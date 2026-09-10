Billy Joel se sometió a una cirugía cerebral para aliviar los síntomas de su hidrocefalia. En la imagen de archive se le ve en su piano durante un concierto. ( EFE/SEBASTIAN WIDMANN )

Billy Joel se sometió una cirugía cerebral para aliviar los síntomas de la hidrocefalia que le diagnosticaron en 2025 y asegura que ha mejorado bastante tanto su memoria como su equilibrio.

"No tenía buen equilibrio y sentía como si estuviera balanceándome en un barco", ha explicado el cantante estadounidense en su canal de la plataforma SiriusXM.

Joel, de 77 años, anunció en mayo del año pasado que le habían diagnosticado hidrocefalia normotensiva, una afección que se había visto agravada por los conciertos, en los que empezó a notar problemas de audición, vista y equilibrio.

El autor de canciones como "Piano Man" o "Uptown Girl" comenzó por recibir fisioterapia y tomarse un periodo de descanso, ya que los doctores le recomendaron que no actuara hasta que se controlaran los problemas causados por la hidrocefalia normotensiva, una enfermedad que hace que el líquido cefalorraquídeo se acumule dentro del cráneo y presione el cerebro.

Posteriormente le recomendaron someterse a una cirugía cerebral a la que al principio se oponía pero reflexionó y decidió operarse para "no perder la cabeza".

"Me implantaron una derivación cerebral y, la verdad, mejoré bastante. Mi memoria mejoró, mi equilibrio también, y mi capacidad para desenvolverme mejoró. Me di cuenta de que, debido a mi trabajo, que consiste en tocar rock and roll a todo volumen, cada vez que daba un concierto me provocaba algo parecido a una conmoción cerebral", explicó el músico.

Joel quiso asegurar a sus fans que está bien. "Quiero que la gente lo sepa y que no se preocupen por mí. Sigo aquí", agregó.

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William Martin "Billy" Joel, nativo de El Bronx, cerró en 2024 un periodo de diez años de conciertos en el Madison Square Garden, la icónica sala neoyorquina en la que celebró esa larguísima residencia durante una década, con un total de 100 espectáculos.

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