Ricky Martin revive sus clásicos y sorprende con "ReVivo" y nuevas voces de la música latina

El cantante y compositor puertorriqueño Ricky Martin llega al estreno de "Hombre al agua" durante el 83.º Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 6 de septiembre de 2026. La película se presenta fuera de competencia en el festival, que se celebra del 2 al 12 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/FABIO FRUSTACI )

El artista puertorriqueño Ricky Martin estrenó este jueves el EP 'ReVivo', un nuevo proyecto musical que celebra su legado a través de una selección de canciones que han marcado distintas etapas de su carrera.

El EP está integrado por seis canciones y reúne a Martin con Carín León en A medio vivir, Kany García en Asignatura pendiente, Los Ángeles Azules y TINI en Vuelve, Luan Santana en Estranho, Grupo Frontera en Tu recuerdo y Christian Nodal en Fuego de Noche, Nieve de Día.

Según resalta un comunicado enviado por los representantes de Martin, cada colaboración "aporta una nueva identidad al proyecto, llevando las canciones hacia territorios que van desde el pop latino y la bachata hasta la cumbia y el mariachi".

Significado de la canción

Como tema principal del lanzamiento, Asignatura pendiente, escrita por Ricardo Arjona, la canción "habla de alguien que, aun habiendo alcanzado el éxito, continúa acompañado por aquello que quedó pendiente: oportunidades perdidas, amores no expresados y momentos que nunca llegaron a vivirse", agrega la nota.

Profundamente ligada a Puerto Rico, Asignatura pendiente evoca recuerdos de San Juan y las raíces del artista, culminando en una declaración que convierte a la isla, al amor y a la memoria en parte de una misma historia.

Futuro artístico

Con Revivo , Martin no solo revisita canciones fundamentales de su trayectoria , sino que las proyecta hacia una nueva etapa, rodeado de artistas que representan distintas generaciones y escenas de la música latina, destaca el comunicado.

, Martin no solo revisita canciones fundamentales de su , sino que las proyecta una nueva etapa, rodeado de que representan distintas generaciones y escenas de la música latina, destaca el comunicado. Al mismo tiempo, el ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy continúa avanzando creativamente y actualmente se encuentra en el estudio grabando su próximo álbum de estudio, trazando el camino hacia una nueva etapa musical