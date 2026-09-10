Prisión y prohibición de redes sociales para el rapero Tflow

El Tribunal de Primera Instancia de Fez, en el centro de Marruecos, condenó este jueves a diez meses de prisión y a tres años de prohibición de utilizar las redes sociales al rapero marroquí Tarek Tazi, conocido artísticamente como Tflow, por insultar a instituciones públicas.

Según el portal del Ministerio de Justicia, Tazi fue declarado culpable de "insultar a funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus funciones", "insultar a un organismo regulado" e "incitar a la comisión de crímenes y delitos mediante medios electrónicos".

El tribunal también le impuso una multa de 1,000 dirhams (unos 95 euros) y le prohibió utilizar las redes sociales durante tres años a partir de la fecha de cumplimiento de la pena de prisión.

Te puede interesar El rapero Kodak Black está bajo orden de detención por drogas

Tazi, que cuenta con 2,5 millones de seguidores en su canal de YouTube, fue detenido el pasado 11 de agosto después de publicar en las redes sociales un vídeo en el que criticaba a las autoridades marroquíes.

De su trayectoria

Tflow, cuyo nombre es Tarek El Tazi, nació el 21 de octubre de 1994 en la provincia marroquí de Taounate y creció en Fez. Inició su trayectoria musical en 2012 y posteriormente desarrolló una carrera como solista, con una propuesta vinculada al hip hop y a temas sociales.

Su música ha abordado asuntos como las desigualdades, las dificultades económicas y distintas problemáticas de la sociedad marroquí. El artista cuenta además con una amplia audiencia en internet y millones de seguidores en su canal de YouTube.