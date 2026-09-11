Anuel AA suma una nueva fecha en Bogotá a su gira por Colombia

Colombia ocupa un lugar destacado en la trayectoria musical de Anuel AA. ( CEDIDA )

El cantante puertorriqueño Anuel AA, uno de los pioneros del trap latino, anunció este viernes un nuevo concierto en Colombia el próximo 21 de noviembre, en el recinto Vive Claro de Bogotá, un día después se presentará en Medellín.

El artista, de 33 años y cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, llevará a la capital colombiana su espectáculo 'Real Hasta La Muerte', nombre de su primer álbum de estudio y una frase convertida en uno de los principales símbolos de su carrera.

Los conciertos en Colombia, al igual que el año pasado, cuando se presentó en el Movistar Arena de Bogotá y en el Estadio Polideportivo Sur de Medellín, estarán marcados por la expectativa ante 'Real Hasta La Muerte 2', el próximo álbum del artista.

Colombia ocupa, además, un lugar destacado en la trayectoria musical de Anuel AA, quien ha colaborado con varios artistas del país como Shakira, con quien lanzó 'Me Gusta', y con J Balvin, al participar en la canción 'China'.

Su vínculo más reciente con la escena colombiana lo ha construido junto a Blessd y el productor Ovy On The Drums, con quienes ha publicado canciones como 'Deportivo', 'Mírame Remix' y 'Pórtate Bonito'.

Anuel AA, quien estuvo preso en 2016 por posesión ilegal de armas, inició su carrera en el trap latino y posteriormente amplió su alcance internacional con incursiones en el reguetón y colaboraciones con algunos de los principales artistas de la música urbana.