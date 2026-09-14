Carín León: "El flamenco ha formado parte de mi vida de una manera brutal"

Carín León saltó al escenario disipando las dudas generadas tras la abrupta cancelación de su espectáculo en la jornada anterior. ( EFE/ JERRY BUDAR )

El cantante mexicano Carín León reivindicó la fuerte influencia del flamenco en su carrera, un sello personal que marcó su estilo desde sus inicios y que le ha llevado a colaborar con artistas españoles como Vanesa Martín o Pablo Alborán.

"Como fiel fanático de España, ya han visto los acercamientos que siempre he tratado de hacer a la música española, sobre todo el flamenco", explicó sobre sus dúos.

"El flamenco ha formado parte de mi vida de una manera brutal. De hecho, siempre al principio de esta carrera, como que se me criticaba hasta un poco por mi manera de cantar, que tenía como unos dejes ahí un poquito de flamenco de cante y la verdad siempre ha sido un sello de mi casa", indicó en un encuentro con la prensa, incluido EFE, tras su actuación en la icónica The Sphere de Las Vegas (EE.UU.).

"Para mí siempre ha sido una conexión muy importante que tenemos yo en mi casa y en mi familia con la cultura española, con la cultura andaluza", agregó el cantante, que se convirtió este mes en el primer artista de habla hispana en actuar en el escenario más futurista del mundo.

León comparó a los habitantes del norte de México, de donde es originario, con los gitanos, al asegurar que comparten muchas similitudes.

"Vivimos igual, nos expresamos igual, todo gira en torno a nuestra familia, la comida, la borrachera, el dolor. Entonces me di cuenta de la conexión tan importante que hay que nunca nadie la ha capitalizado y nunca nadie la ha hecho", explicó.

Para el artista, que tiene prevista una "sorpresa" para el año que viene en Madrid, durante su paso por La Cura Fest, el festival de su sello que celebra la identidad y cultura del norte de México, "el flamenco es algo primordial" en su vida hasta la fecha: "Y yo siempre tiendo a acercarme sin quererlo", sentenció.