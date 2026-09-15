Luis Fonsi participa en la celebración del mes de la herencia hispana en Disney

El antante Luis Fonsi se suma a celebración del Mes de la Herencia Hispana en Disney World. ( EFE )

El complejo Walt Disney World, en Orlando (Florida), celebra desde este martes y hasta el 15 de octubre el Mes de la Herencia Hispana con conciertos, un desfile de personajes latinos y una campaña a la que se sumó el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, según informó la empresa.

Fonsi, intérprete de 'Despacito', recorrió el complejo durante una visita reciente y se encontró con personajes de la película 'Encanto' en el parque EPCOT, detalló Disney en un comunicado.

"Como puertorriqueño, me siento increíblemente orgulloso de mis raíces y de la oportunidad de celebrar nuestra cultura junto a familias de todo el mundo", afirmó el cantante.

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Conciertos en EPCOT

El ciclo de conciertos 'Eat to the Beat' de EPCOT reunirá a cinco artistas y grupos latinos, entre ellos el salsero cubano Rey Ruiz, que actuará el 5 y el 6 de octubre.

En el parque Magic Kingdom, un desfile reúne a personajes de películas de inspiración latina, como Mirabel, de 'Encanto', y Miguel, de 'Coco'.

Celebración de la cultura hispana

El Mes de la Herencia Hispana, que Estados Unidos celebra desde 1988 para reconocer la historia y la cultura de su población de origen hispano y latinoamericano, arranca el 15 de septiembre porque coincide con el aniversario de la independencia de cinco países centroamericanos.