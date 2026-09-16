Santiago Cruz: Con el paso del los años me siento "cada vez más tranquilo con quién soy"

El cantante colombiano Santiago Cruz lanza este miércoles Fragmentos, su undécimo álbum de estudio, en una etapa de su vida en la que, según revela en una entrevista con EFE, se siente cada vez más tranquilo con quien es y compone "por el placer de hacer esa canción".

"Con el paso de los años es que te dejas de preocupar de un montón de cosas. Ha sido mi caso, que me voy sintiendo cada vez más tranquilo con quién soy, me siento más cómodo en mi piel desde hace muchos años", asegura.

El artista colombiano (Ibagué, 1976) ahora trabaja por "hacer una canción por el placer de hacer esa canción, contar esa historia por el placer de contar esa historia, sin ninguna otra pretensión distinta a eso, y eso es muy liberador".

"Entiendo que hay un auditorio, un público, una contraparte. Quiero seguir pagando las cuentas con el fruto de mi música".

"Pero a nivel creativo, creo que es muy liberador pensar que el mundo se acaba cuando terminas la canción, que a partir de ahí hay una cantidad de cosas que no están en tu poder", añade.

Ausencia, fragilidad y finitud

En Fragmentos, Cruz explora la ausencia, la fragilidad y la finitud. El proyecto, explica, está inspirado en las experiencias personales del artista y en su conciencia del paso del tiempo.

"Hubo un proceso muy personal en la medida en que me fui acercando a la edad en la que falleció mi padre".

"Mi papá falleció en diciembre de 2002 a sus 51 años. Yo este año cumplí 50. Y desde que cumplí 48 la cabeza me empezó a dar vueltas en ese sentido, como si se hubiese activado un tic tac de estar llegando a ese momento, a ese hito de su ausencia", relata.

Igualmente, agrega, las muertes de otras personas cercanas en tiempos recientes lo hicieron reflexionar sobre "la fragilidad, la vulnerabilidad".

"Me considero bastante cómodo con la fragilidad, con la vulnerabilidad. Creo que la vulnerabilidad es una es un tipo de fortaleza (...) Todo eso está en este disco, lo que he pasado durante los últimos dos años, que es el marco del tiempo en el que escribí las canciones, está ahí presente", señala.

Fito Páez y la posibilidad de cantar en inglés

En el álbum, el colombiano incluyó un cover de Tumbas de la gloria, del argentino Fito Páez, a quien le abrió un concierto en Bogotá en 1999, un hecho que lo inspiró a dejar atrás su vida de oficinista para dedicarse a la música.

"Fito, sin saberlo, es decisivo en mi vida en ese sentido. Y en este momento quise hacer este homenaje con Tumbas de la gloria, que además me parece un himno y temáticamente va muy bien con la fragilidad y con la temática del álbum", explica.

Fragmentos también puso a Cruz en una situación nueva para su carrera: cantar en inglés por primera vez en el tema The Lucky Ones, con el sudafricano Roan Ash, a quien conoció durante un campamento en Nashville (EE. UU.) organizado por Warner Chappell Music.

"Terminamos haciendo esta canción en inglés, nos salió naturalmente y la canción me gustó tanto que en un momento le dije yo a Roan: 'Bueno, ¿la grabas o la grabo, porque esto no se puede quedar así?'. Él generosamente me la cedió, lo invité a cantar y ahí estamos juntos cantando esa canción", recuerda.

En el álbum también colaboró con el uruguayo Cardellino y el español El Kanka, con quien interpreta Pasará, una canción de "regional mexicana, pero con una letra muy de cantautor".

"Ya había una propuesta de estética y temática que era curiosa. Al tener ese arreglo, esa producción tan mexicana, yo no quería invitar a un artista ni del regional mexicano, ni del popular, me parece que era una jugada cómoda".

"Entonces, quise todavía redoblar la apuesta un poco más e invitar a un tipo completamente ajeno al género, pero un cantautor con todas las letras para que se sumara a ese punto de vista", concluye.