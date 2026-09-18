Shakira inicia su residencia en Madrid con gran afluencia de público

La cantante Shakira durante el primero de sus conciertos ofrecido este viernes en el Macondo Park del Recinto Iberdrola Music, en Madrid. ( EFE/JUANJO MARTÍN )

La cantante colombiana Shakira comienza este viernes su tan esperada residencia en Madrid para poner fin a su gira internacional Las mujeres ya no lloran. Así, la ciudad Shakira se ha teñido de los colores de Colombia y ha dejado desplegar sus faldas con monedas para darle la bienvenida.

Es ese grito: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", el que más ha sonado en la fila previa a la apertura del recinto, esa 'ciudad Shakira' construida en el Iberdrola Music, el Macondo Park, con más de 40 hectáreas de recinto.

Varios miles de personas se concentraron a las puertas de este espacio horas antes del concierto a esperar la apertura de sus puertas. El público accedió al recinto más tarde de lo previsto y en la fila destacó la indignación a gritos de "abran la puerta", "queremos entrar" y "esto es una estafa". Cuando al fin se produjo la apertura, ésta se celebró con vítores y bailes.

Desde sombreros con la bandera de Colombia hasta pelucas moradas en honor al videoclip de la famosa canción 'Las de la intuición', la emoción reinó entre el público expectante, especialmente entre aquellos que, como Omaira, de 59 años, provienen del mismo país que la artista.

"Ella es una loba. Estoy muy emocionada de ver todo lo que ha podido construir después de toda su historia, de todo lo que le pasó. Por un lado, me alegro de que aquello sucediera, porque volvimos a tenerla después de perderla por diez años, y con esto, al fin, la volvimos a recuperar", declaró a EFE.

Para Omaira, ver a su artista favorita en dos fechas (hoy con sus amigas y dentro de dos semanas de nuevo con sus hijas) es "un orgullo enorme", especialmente por la cantidad de cultura colombiana que la artista trae a la ciudad.

Testimonios de asistentes

"Poder ver el carnaval de Barranquilla es como tener un poquito de nuestra tierra aquí. Para mí, es un orgullo enorme. El Atlántico no nos separa, sino que nos une como latinos", destacó.

Lorena, de 29 años, vino a este primer concierto de la mano de sus amigas. Ella reside en la isla de Ibiza (Mediterráneo), llegó a España desde Venezuela hace tres años, y admite que Madrid siempre le ha dado la bienvenida.

"Madrid es la casa de los latinos. A mí me ha abrazado desde el momento en que llegué a España. España es el epicentro para los latinos, todo el mundo quiere conocer la bonita Madrid", contó.

Para ella, como mujer latina, Shakira "es un ejemplo a seguir, una mujer de fortaleza y que te dice que el que persevera alcanza y la lucha es vencer siempre".

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Ada, de 40 años, también de origen latino, coincide con Lorena: "Shakira pasó de la humildad al éxito, del éxito a tener una pareja, una familia estable; luego a que se rompiera esa familia, al desamor, al despecho, y ahora ha vuelto a renacer de las cenizas. Es espectacular, es un ejemplo a seguir para todas las mujeres de todas las edades".

La música de Shakira se transmite, de hecho, de generación en generación. Sonia viene desde Valencia (este de España) con su hija Daniela y este es su primer concierto con su hija: "Compartimos muchas canciones de Shakira, que es algo en lo que solemos discrepar con otros artistas, pero con ella estamos muy unidas".

Las múltiples actividades que suceden en las distintas carpas de este recinto entusiasmaron a sus asistentes, antes de que comenzara el concierto.

Fabiola, de 13 años, no solo está emocionada por ver a su artista favorita, sino también por probar la comida colombiana que se ofrece dentro del recinto. Este entusiasmo también lo comparte Malice, que, con 29 años, viajó desde Viena para ver a Shakira con sus amigas.

Fechas y programación

"Hemos estado antes en Colombia, así que estamos muy emocionadas por la comida. Creo que es genial que Shakira tome su fama para apoyar a comercios más pequeños y dar a conocer su cultura ", comentó.

por la comida. Creo que es genial que tome su fama para apoyar a comercios más pequeños y dar a conocer su ", comentó. La cantante colombiana actuará durante doce noches en Madrid: además de la de este viernes, las del 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y las del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.