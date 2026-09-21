Gustavo Dudamel reivindica su identidad venezolana y el poder unificador del español

El director de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, destacó el poder de la música y el español para unir a la comunidad latina. ( ARCHIVO/ EFE )

El venezolano Gustavo Dudamel, primer latino al frente de la Filarmónica de Nueva York, reivindicó este lunes su identidad venezolana y el poder de la música y el español como elementos de unión de la comunidad latina en Estados Unidos, durante un acto en el Museo del Barrio de Nueva York.

Dudamel, que fue el invitado de honor y fue recibido con aplausos, inició su breve charla asegurando que siempre, antes de decir que es músico, recuerda que es "venezolano de Barquisimeto", orgullo que ha llevado a todos los escenarios del mundo donde se ha presentado, como le aconsejó su tío antes de que emprendiera su viaje para dirigir durante 17 años la Filarmónica de Los Ángeles (California, EE.UU.).

"Me dijo: 'Vas a recorrer el mundo, pero donde quiera que vayas debes llevar algo tuyo', y eso es lo que he tratado de hacer: llevar siempre conmigo a Barquisimeto, a mi Venezuela", indicó.

"Estoy convencido de que no solo ser, sino sentirme venezolano, ha marcado mi vida artística de manera fundamental. Ha impactado en mi forma de hablar, de soñar, de hacer música y dirigir una orquesta. Siento que no solo represento a Venezuela, sino a toda la hispanidad", afirmó.

"Llevar siempre conmigo a Barquisimeto, a mi Venezuela"

El evento fue organizado por la Embajada de España en Washington y el Caucus Hispano del Congreso, que preside el dominicano Adriano Espaillat. Al acto asistió la infanta Cristina, y se realizó en momentos en que se celebra en el país el Mes de la Herencia Hispana.

Espaillat indicó a EFE que la embajada hizo la propuesta, que él aceptó con miras a buscar formas de que, entre el liderazgo de la comunidad, las nuevas generaciones aprendan español.

Dudamel elogió la diversidad de la música latina, que escuchaba en su hogar, y que "forma parte de mi cultura musical tanto como Beethoven, Wagner (...) y no hay ninguna contradicción en eso; al contrario, esa mezcla me ha hecho ser quien soy".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/8022050339001w-336f5c77.jpg Gustavo Dudamel aseguró que es un honor absoluto dirigir la Filarmónica de Nueva York. (ARCHIVO/ EFE/TONI ALBIR)

El venezolano recordó que la música latina es "profundamente rica", pero también está cargada de un sentido "que va más allá de la técnica: tiene un alma única que habla de aquello que nos duele y que nos mueve, la alegría de Celia Cruz, el dolor de Héctor Lavoe, Atahualpa Yupanqui, la verdad de Joan Manuel Serrat, de Carlos Vives, de Simón Díaz".

"Es parte de nuestro lenguaje común y ha sido el gran instrumento que hemos tenido para reflejar lo bueno y lo malo que nos ocupa. Nos permite crear belleza y alegría, nos permite narrar nuestras tragedias, nuestra voz", señaló, y acto seguido indicó que "algo muy similar ocurre con el español".

Además, destacó que el idioma español y la cultura que unen a los latinos "nos han hecho crear cosas maravillosas, nos han hecho ser una comunidad que brilla y que tira hacia adelante", y elogió "la solidaridad, la animosidad, la empatía, la valentía y el sentido de bien con el que vivimos".

Aseguró que es un "honor absoluto" dirigir la Filarmónica de Nueva York, una ciudad que, según dijo, ha sido profundamente marcada por la música y la cultura latina, "como bien lo sabía Leonard Bernstein", exdirector de la orquesta. "Me gusta recordar que la historia está viva", argumentó.

También tuvo un guiño hacia la política al señalar que cada día más "nuestros pueblos terminan sintiendo que la política representa agendas e intereses particulares, pero no representa a los ciudadanos y es en este momento de desgaste colectivo que el valor y la importancia del arte crece y se multiplica".

"Quiero que se lleven esto", dijo al dirigirse directamente a los asistentes: "En un mundo que no escucha, nosotros cantamos; en un mundo que significa diferencia, nosotros reivindicamos la amistad y la tolerancia, nos tomamos de la mano para abrazarnos. Creo que ese es nuestro 'latino way', que también podemos llamar la ruta de los latinos", afirmó.

Durante los dos paneles que se realizaron hubo consenso sobre el progreso de la comunidad y su poder económico, pero también sobre la necesidad de lograr mayor representación, unidad y responsabilidad para promover la lengua materna.