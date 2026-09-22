Luis Miguel anuncia gira para 2027 y confirma fecha en República Dominicana

El cantante mexicano Luis Miguel durante el concierto que ofrece este sábado en Madrid. ( ARCHIVO / EFE/ VICTOR LERENA )

Luis Miguel anunció su regreso a los escenarios para 2027 y confirmó una fecha en República Dominicana como parte de la nueva gira que llevará su nombre.

El cantante dio a conocer inicialmente el proyecto a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen con su rostro acompañada del mensaje "Luis Miguel Tour 2027". Un día después fueron divulgadas las fechas correspondientes a distintas ciudades, entre ellas Santo Domingo.

En la capital dominicana, Luis Miguel tiene programada una presentación para el 24 de noviembre de 2027. Hasta el momento, no se ha informado el recinto donde tendrá lugar el concierto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-22-at-114156-am-8a6cb15a.jpeg Luis Miguel durante un conicerto en España. (EFE/ VICTOR LERENA)

El anuncio se produce después de la gira que el artista realizó entre 2023 y 2024, un recorrido de aproximadamente 500 días por una veintena de países. Durante ese período ofreció 125 conciertos en 99 ciudades y 110 recintos.

De acuerdo con datos de Billboard Boxscore, aquella gira se convirtió en la de mayor recaudación de un artista latino hasta ese momento. Durante el recorrido, Luis Miguel también realizó 18 conciertos de una misma gira en la Arena Ciudad de México, una cifra que marcó un registro para ese recinto.

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El regreso anunciado para 2027 también ocurre casi una década después del lanzamiento del último álbum de estudio del cantante. En 2017 publicó " ¡México por siempre! ", producción dedicada a la música tradicional mexicana.

para 2027 también ocurre casi una década después del lanzamiento del último álbum de estudio del cantante. En publicó " ", producción dedicada a la música tradicional mexicana. Por ahora, además de la fecha de Santo Domingo, quedan pendientes de conocerse detalles sobre el recinto, la venta de entradas y otros aspectos relacionados con la presentación en República Dominicana.

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