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Ed Sheeran
Ed Sheeran

Convocan protesta contra el dueño del estadio en Massachusetts donde actuará Ed Sheeran

La protesta, convocada por Peace Action frente al Gillette Stadium, se produce tras la salida de Macklemore de la gira estadounidense de Sheeran y sus declaraciones sobre el papel de Robert Kraft en la decisión

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    Convocan protesta contra el dueño del estadio en Massachusetts donde actuará Ed Sheeran
    Fotografía de archivo del cantante británico Ed Sheeran. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

    El concierto de Ed Sheeran el próximo sábado en Massachusetts estará acompañado por una protesta convocada por la red Peace Action contra el empresario Robert Kraft y su papel en la exclusión del rapero Macklemore como telonero de la gira que realiza el británico en Estados Unidos.

    La manifestación tendrá lugar frente al Gillette Stadium, propiedad de Kraft, y forma parte de la movilización estatal Stop the Madness in Washington (Detengamos la locura en Washington), que incluye protestas en Boston, Worcester, Springfield y otras comunidades, según Peace Action y The Boston Globe.

    La protesta de Foxborough, donde se encuentra el estadio, estará centrada además en la controversia que rodea a la gira Loop Tour de Sheeran.

    Macklemore denunció la pasada semana que había sido excluido de la gira después de realizar comentarios a favor de Palestina durante sus actuaciones del 4 y 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey, cuando ejercía de telonero de Sheeran.

    Acusó a Kraft de instar a otros propietarios de estadios a impedir sus actuaciones.

    Otros artistas que formaban parte de la gira se retiraron en solidaridad con Macklemore.

    "Kraft ha reconocido su oposición a la actuación de Macklemore en el estadio después de que el rapero utilizara sus presentaciones para pronunciarse sobre Palestina. Sheeran ha dicho que la decisión de retirar a Macklemore no fue suya y que, en última instancia, la decisión recaía en los promotores y los recintos", indicó Peace Action.

    Sostienen que la protesta va más allá de la controversia entre los artistas y apunta al creciente poder de los multimillonarios y de las instituciones poderosas para influir tanto en la política como en los límites del debate público.

    Más

    • La ONG publicó hoy en X que Kraft, dueño de los New England Patriots, es "el multimillonario de Boston y simpatizante del genocidio que hizo posible esto (la protesta)".
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