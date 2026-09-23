Alex Ferreira lleva su música dominicana al Tiny Desk con un recorrido por su carrera

Alex Ferreira interpreta sus canciones junto a su banda durante la sesión de Tiny Desk de NPR Music. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

Alex Ferreira llegará este jueves 24 de septiembre al Tiny Desk de NPR Music, uno de los espacios musicales más reconocidos de la escena internacional, donde presentará un recorrido por distintas etapas de su trayectoria como cantautor dominicano.

Acompañado por su banda habitual, Ferreira llevará a este formato íntimo una propuesta musical construida a partir de sus influencias caribeñas y de sus experiencias en España y México, países que han formado parte de su desarrollo artístico.

El concierto representa una nueva ventana internacional para la música dominicana y coloca a Ferreira entre los artistas del país que han tenido la oportunidad de participar en el reconocido formato de NPR.

Para la presentación, Ferreira decidió no concentrarse únicamente en su más reciente producción discográfica, "El arte de esperar ", lanzada en 2026 .

El artista diseñó el repertorio como un recorrido por diferentes momentos de su carrera, con canciones que permiten apreciar la evolución de su propuesta musical.

Entre los temas seleccionados figura "Me Pierdo Contigo", perteneciente a una etapa anterior de su carrera, mientras que también interpretará "Monte Adentro", una de las piezas más recientes de su catálogo.

La selección busca mostrar cómo diferentes canciones de su trayectoria pueden convivir dentro de una misma presentación y revelar los vínculos entre sus distintas etapas creativas.

"Meter una canción de hace más de diez años y una del disco nuevo en el mismo set, con la misma banda, fue ver todo el mapa de mi carrera, no en retrospectiva sino sonando al mismo tiempo", expresó Ferreira al reflexionar sobre la experiencia.

La sesión también contará con una invitada especial, cuyo nombre será revelado por NPR Music el mismo día del estreno.

Una propuesta entre el Caribe y el pop alternativo

Radicado en Ciudad de México, Alex Ferreira ha desarrollado una propuesta que combina elementos del folk caribeño con el pop alternativo y la experimentación sonora.

Su música recoge influencias de distintos lugares en los que ha desarrollado su carrera, mientras mantiene una conexión con sus raíces dominicanas.

A lo largo de su trayectoria, el cantautor ha construido un repertorio caracterizado por la exploración de diferentes sonidos y por una composición que transita entre lo íntimo y lo experimental.

Su trabajo también le ha permitido compartir escenarios con reconocidos artistas de la música latinoamericana, entre ellos Natalia Lafourcade, Jorge Drexler y Juan Luis Guerra.

Dos nominaciones al Latin Grammy

Ferreira cuenta con dos nominaciones a los Latin Grammy. En 2018 fue nominado en la categoría de Mejor Nuevo Artista y en 2022 recibió una nominación a Mejor Álbum Cantautor.

Su producción más reciente, "El arte de esperar", aborda conceptos relacionados con el tiempo, la paciencia y los ciclos naturales, elementos que el artista utiliza como punto de partida para su exploración creativa.

La participación en Tiny Desk llega en un momento en el que Ferreira continúa ampliando la presencia internacional de su música y conectando diferentes etapas de su obra.

El formato de NPR se caracteriza por presentar a los artistas en un ambiente cercano, generalmente desde las oficinas de la organización, con arreglos pensados para destacar las voces, los instrumentos y la interpretación en directo.

En el caso de Ferreira, el espacio servirá para reunir canciones de diferentes momentos de su carrera y presentarlas junto a la banda que lo acompaña habitualmente.

El estreno podrá verse este jueves 24 de septiembre a través de NPR Music, plataforma que ha convertido el Tiny Desk en una referencia para artistas de distintos géneros y países.

Para el cantautor dominicano, la presentación supone además la oportunidad de mostrar ante una audiencia internacional una propuesta que ha evolucionado entre distintas geografías, pero que conserva como uno de sus puntos de partida la sensibilidad musical del Caribe