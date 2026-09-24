U2 anuncia "Carnaval de luz", su primer álbum con temas nuevos en nueve años

La banda irlandesa U2, en una fotografía de archivo tomada el 14 de marzo de 2005 en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en Cleveland, Ohio. ( EFE/RICH LEE. )

U2 publicará el 13 de noviembre Carnaval De Luz, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material nuevo en nueve años de la banda irlandesa, e incluirá una colaboración con la recién fallecida Dolly Parton, anunció este jueves la discográfica Island Records.

El lanzamiento de este nuevo trabajo coincide con una especial efeméride: este viernes se cumplen 50 años desde que su batería, Larry Mullen Jr., colocó en el tablón de anuncios de su escuela de Dublín una nota en la que buscaba músicos para formar una banda, el germen del grupo que posteriormente se ha convertido en una de las formaciones más conocidas del rock mundial.

Cinco décadas después, con 170 millones de discos vendidos y 22 premios Grammy a sus espaldas, U2 regresa con un trabajo de doce canciones producido por Jacknife Lee y concebido durante un periodo especialmente prolífico para la banda, que a lo largo de 2026 habrá publicado un total de 24 temas nuevos.

Temas del álbum

El álbum explora, según la discográfica, temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia frente a fuerzas oscuras. Musicalmente, el trabajo recupera elementos de la vertiente más experimental de U2 y los combina con composiciones de estructura más directa, como en 'The Greatest Show On Earth', 'Glorify' y 'Midnight Sunshine'.

Carnaval De Luz también incluye 'Silencio', una canción de dos minutos y 35 segundos descrita por el grupo como un homenaje al espíritu insolente del surf-punk de sus primeros años, explicó Island Records en un comunicado colgado en la web de U2.

El nuevo trabajo está vinculado a los dos EP que U2 publicó por sorpresa a comienzos de 2026, 'Days of Ash' y 'Easter Lily', ambos de seis canciones y grabados durante el mismo periodo creativo. Las dos entregas, recordó la discográfica, siguieron el calendario litúrgico, mientras que el nuevo álbum se sitúa, en palabras de la banda, "antes" de ellas en esa línea temporal.

Colaboración con Dolly Parton

La conexión entre los tres lanzamientos aparece en el dueto 'Torn', último tema del nuevo álbum. Se trata de una colaboración entre Bono y Dolly Parton, en la que se considera como "la última grabación vocal" de la artista estadounidense, fallecida en agosto pasado. La canción, coescrita por U2, Parton y Johnny McDaid, adopta la forma de una balada country sobre los vínculos familiares rotos.

Entre otras colaboraciones, destaca la de Brian Eno como coautor y teclista de 'Go (Carnaval De Luz)', 'The Greatest Show on Earth' y 'Can't Stop Us Now'. Asimismo, Martin Garrix interviene en la composición de 'Glorify'; y Daniel Lanois toca la guitarra 'pedal steel' en 'Torn', mientras Ryan Tedder aporta producción adicional en 'Silencio'.

Según la nota de Island Records, The Edge ha definido el álbum como "una colección de canciones desordenada, provocadora y sagrada" y ha destacado como curiosidad que U2 utiliza por primera vez cuerdas de guitarra planas en una de sus grabaciones.

Bono , por su parte, ha presentado el disco con una declaración cargada de imágenes circenses en la que reivindica la música como respuesta creativa frente a un mundo marcado por la oscuridad y la incertidumbre. "¡ Pasen, pasen, pasen ! Traigan sus calcetines morados , sus corazones rotos, su ingenuidad teñida de rosa y déjense maravillar en la sala de los espejos. Habrá guitarras potentes, bajos profundos, ritmos extáticos y, sí, también aparecerán algunas lágrimas de plata", escribió el cantante en la nota.

, por su parte, ha presentado el disco con una declaración cargada de imágenes circenses en la que reivindica la como respuesta creativa frente a un mundo marcado por la oscuridad y la incertidumbre. "¡ ! Traigan sus , sus corazones rotos, su ingenuidad teñida de rosa y déjense maravillar en la sala de los espejos. Habrá guitarras potentes, bajos profundos, ritmos extáticos y, sí, también aparecerán algunas lágrimas de plata", escribió el cantante en la nota. El primer adelanto del álbum, ' Street of Dreams ' , fue publicado en julio, mientras que ' Silencio ' ya se puede escuchar desde hoy como anticipo del esperado álbum.

Street of Dreams , fue publicado en julio, mientras que Silencio ya se puede escuchar desde hoy como anticipo del esperado álbum. Carnaval De Luz llegará en formatos que incluyen ediciones limitadas de lujo en vinilo y CD, distintas variantes de vinilo de colores, CD y vinilo estándar, además de descarga digital.