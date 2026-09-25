Gustavo Cerati vuelve a Madrid en un espectáculo holográfico junto a Soda Stereo

Gustavo Cerati reaparece virtualmente junto a Soda Stereo durante el espectáculo ECOS, presentado en el Movistar Arena de Madrid. ( SODA STEREO ECOS / FOTO: @SODASTEREO )

El músico argentino Gustavo Cerati volvió este jueves simbólicamente a los escenarios de Madrid mediante una recreación holográfica junto a Soda Stereo, como parte de la gira ECOS.

Charly Alberti, en la batería, y Zeta Bosio, en el bajo, compartieron nuevamente escenario con una representación virtual de Cerati, quien murió el 4 de septiembre de 2014 en Buenos Aires, a los 55 años.

El cantante permaneció cuatro años en coma después de sufrir un accidente cerebrovascular tras un concierto de Soda Stereo en Venezuela en 2010.

La presentación comenzó en el Movistar Arena con "Ecos", canción que da nombre al espectáculo y que resume el concepto de la propuesta: música en vivo, material de archivo, audios de conciertos y una recreación hiperrealista de Cerati mediante inteligencia artificial.

El proyecto cuenta con el respaldo de la familia Cerati y el diseño audiovisual de Nicolás Bernaudo.

"La espera terminó" fueron algunas de las palabras que la proyección del músico dirigió al público madrileño, que respondió con asombro y ovaciones doce años después de su muerte.

Antes de interpretar "En el séptimo día", Zeta Bosio dijo a los asistentes: "Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soda donde ustedes son los protagonistas". El público respondió con el tradicional cántico de "olé, olé, olé, Soda, Soda".

El avatar de Cerati saludó a sus compañeros, tocó la guitarra y bailó mientras interpretaba éxitos como "Persiana americana", "En la ciudad de la furia" y "Nada personal".

Las actuaciones se alternaron con audios de versiones en vivo de canciones como "Zoom" y "Cuando pase el temblor", acompañados por proyecciones animadas.

La producción incorporó además gafas 3D para los asistentes, que pudieron disfrutar de pasajes conceptuales durante piezas como "Primavera cero".

Reacciones del público

La propuesta combina registros audiovisuales y sonoros de distintas etapas de la carrera de Cerati con tecnología digital para recrear su presencia sobre el escenario.

La aparición virtual del cantante generó distintas reacciones entre los seguidores que acudieron al recinto madrileño.

"Si no supiera que está muerto pensaría que sí es él", comentó a EFE Víctor Emilio, admirador de la agrupación que asistió por primera vez a un concierto de Soda Stereo.

Aarón Aguilera, otro seguidor, describió la experiencia como especialmente impactante. "Es lo más espectacular que he visto en el último año, tenía la piel de gallina", afirmó a EFE.

La puesta en escena terminó con una sorpresa. Después de varios minutos de silencio, Zeta Bosio y Charly Alberti reaparecieron detrás del público para interpretar "De música ligera".

Mientras sonaba uno de los himnos de Soda Stereo, las pantallas proyectaron un montaje de imágenes de Cerati correspondientes a diferentes etapas de su trayectoria.

Durante dos horas, los seguidores madrileños participaron en una experiencia que reunió nuevamente a los integrantes sobrevivientes de Soda Stereo con una representación digital de su vocalista.

Así, Cerati volvió simbólicamente a encontrarse con su público mediante una propuesta tecnológica que recupera su voz, su imagen y parte del repertorio que convirtió a Soda Stereo en una de las bandas más influyentes del rock en español.