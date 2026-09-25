Taylor Swift lanza nuevas canciones en The Life of a Showgirl

Taylor Swift presenta nuevas canciones y un videoclip en los MTV Video Music Awards. ( EFE )

Taylor Swift desveló este viernes cuatro canciones nuevas como parte de The Life of a Showgirl: The Encore, una expansión de su último álbum de estudio a manera de agradecimiento para los fans.

La cantante de 36 años había asegurado que The Life of a Showgirl no tendría temas nuevos, pero esta semana explicó en redes que después de celebrar el éxito que tuvo el lanzamiento en 2025 junto a sus productores Max Martin y Shellback, crearon los temas que hoy presenta.

En Patient Zero Swift revisita una relación tóxica a la que compara con ser el "paciente cero" de una infección, pero de la cual se ha curado y dejado en el pasado, con un tono optimista y alegre.

Cleveland parece estar dedicado a su esposo Travis Kelce. Tiene un sonido más infantil y en ella aborda algunas de las nuevas críticas que han surgido en redes sociales tras sus últimos proyectos, como las que apuntan a que la cantante no es buena bailarina.

"Pero a mi bebé le gusta lo que le gusta", dice la intérprete después de enumerar los defectos que le encuentra el público.

En Pink Clouding habla sobre el arrepentimiento y la culpa de haber lastimado a un buen amor por culpa de la propia inestabilidad emocional.

Finalmente en Babylon, Swift cuenta la historia de un personaje que abandona su restrictivo pueblo natal persiguiendo una vida de riqueza, libertad y estatus social, simbolizada mediante escenas en un casino, trenes y autos de lujo.

Videoclip de Patient Zero

Se espera que la cantante lance el videoclip de Patient Zero el domingo 27 de septiembre en los MTV Video Music Awards. Este tiene como protagonistas a la propia Swift junto a los actores Dakota Johnson y Colin Farrell y cuenta con la participación del director de fotografía ganador del Oscar Emmanuel Lubezki.

La intérprete es la segunda artista con más nominaciones de la noche, nueve en total, y será la primera en recibir el premio a mejor dirección artística (MTV VMA Artist Director Honors), que destaca el trabajo directorial que llevan a cabo los cantantes más allá de su carrera musical.