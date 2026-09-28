Stevie Wonder celebra 50 años del mítico "Songs in the key of life" con un miniálbum

El músico estadounidense Stevie Wonder presentó este lunes un miniálbum de cuatro canciones inéditas. ( EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS )

El músico estadounidense Stevie Wonder presentó este lunes un miniálbum de cuatro canciones inéditas, creadas durante las sesiones de grabación del mítico Songs in the Key of Life, para conmemorar el 50 aniversario de la publicación de ese disco en 1976.

"Llevamos cincuenta años conviviendo con Songs in the Key of Life, pero todavía queda más por escuchar'", afirmó Wonder en un comunicado en relación a las cuatro composiciones que no se incluyeron en su momento en el álbum y hoy se pueden escuchar como parte de lo que el músico "sentía y descubría mientras las grababan".

"Me transportan a aquel momento de mi vida y ahora pueden pasar a formar parte de ustedes", declaró sobre las canciones escritas y producidas por él mismo.

Las nuevas composiciones son It´s Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun In Late December y I´m Into Livin y, según el comunicado, "ofrece al público una mirada más profunda a la imaginación y la exploración musical que marcaron uno de los periodos creativos más decisivos de Wonder".

Wonder seleccionó personalmente las piezas, mezcladas por los ingenieros originales de la grabación del disco, John Fischbach y Gary Adante.

El cantante, compositor y productor obtuvo con este trabajo el tercero de sus Grammy al mejor álbum del año, publicado originalmente el 28 de septiembre de 1976, que obtuvo la certificación de Diamante y fue incorporado al National Recording Registry de la Biblioteca del Congreso de EE. UU.

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El disco se publicó a las 4:54 de la madrugada de este lunes, hora del Pacífico, el minuto justo en el que hace 50 años el bajista, Nathan Watts, pronunciaba la expresión Fo´FiftyFo!", cuando se terminaba la última sesión de grabación del disco.

Desde entonces, la expresión pone fin a las sesiones de grabación y funciona como una broma entre el círculo cercano de Stevie que ahora marca un nuevo comienzo: "cuatro grabaciones inéditas llegan al mundo, conectando la creación del álbum con su siguiente capítulo", indica la nota de presentación.

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