La Oreja de Van Gogh extiende su gira por España hasta 2027

La cantante del grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, durante un concierto. ( EFE/ BIEL ALIÑO )

La Oreja de Van Gogh anunció este martes que extenderá su gira por España hasta 2027 con siete nuevos conciertos en distintos festivales.

La primera presentación será en el Interestelar de Sevilla, entre el 14 y el 15 de mayo. Después, la banda actuará en el Spring Festival de Alicante, el 28 y 29 de mayo, y en el Stone & Music de Mérida, el 5 de junio.

El recorrido continuará en el Mallorca Live Occident, los días 11 y 12 de junio, y en el Sons del Món de Roses, en Girona, el 24 de junio.

En agosto, el grupo llegará al Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera, Cádiz, el 10 de agosto, y al Starlite de Marbella, Málaga, el 13 de agosto. La gira por festivales españoles concluirá con su participación en el Caudal Fest de Lugo, entre el 17 y el 18 de septiembre.

La banda tiene previsto continuar durante los próximos meses con su actual recorrido por España. Este 9 y 10 de octubre actuará en Zaragoza, en el Pabellón Príncipe Felipe, y posteriormente ofrecerá otros diez conciertos en diferentes ciudades.

Impacto de la gira

La gira española tenía previsto concluir el próximo 30 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.

Antes de regresar a los festivales españoles en 2027, La Oreja de Van Gogh viajará a Latinoamérica. Entre las fechas anunciadas figuran Bogotá, el 12 de marzo; Buenos Aires, el 19, 20 y 21 de marzo, y Santiago de Chile, el 26, 27, 28 y 30 de marzo.

La actual gira marca el regreso de Amaia Montero como vocalista de la agrupación donostiarra, después de varios años de ausencia.

La banda destacó que los festivales representan una de las principales plataformas para la música en directo y expresó su satisfacción por formar parte de esas programaciones.

"Los festivales son probablemente la celebración más grande de la música en directo y para nosotros es un honor, un privilegio y también una responsabilidad aceptar un reto así de estimulante", señaló el grupo en declaraciones difundidas por su oficina.

La agrupación también resaltó la respuesta que ha recibido su actual gira, que, según informó, ya supera las 400,000 entradas vendidas y se ha consolidado como uno de los espectáculos con mayor demanda de este 2026.

Con la incorporación de las nuevas fechas, La Oreja de Van Gogh mantendrá activa su gira durante 2027, con presentaciones en España y Latinoamérica.