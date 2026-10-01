Detienen al rapero estadounidense Rick Ross acusado de agredir a su pareja

Fotografía de archivo del rapero estadounidense Rick Ross, junto a su exnovia Jazzma Kendrick. ( EFE/TED SOQUI )

El rapero estadounidense Rick Ross fue detenido este jueves en Miami Beach (Florida), acusado de agredir a su pareja a finales de agosto, y horas después quedó en libertad tras pagar una fianza de 5.000 dólares, según fuentes judiciales consultadas por EFE.

Ross, de 50 años y cuyo nombre legal es William Leonard Roberts, afronta un cargo grave de agresión con estrangulamiento y otro menor de agresión, castigados en Florida con cinco años y un año de cárcel, respectivamente.

"Soy totalmente inocente de estas acusaciones inventadas", dijo Ross a los periodistas a la salida de la cárcel tras pagar la fianza.

La mujer, su pareja desde hacía aproximadamente un año y con la que convivía, denunció el martes ante la Policía los hechos, ocurridos la mañana del 28 de agosto, según el informe de arresto.

Según el relato, recogido en dicho documento, Ross la abofeteó, la golpeó varias veces en el pecho, le impidió respirar al agarrarle y apretarle el cuello de la sudadera y le partió el labio al golpearla.

La mujer entregó a los detectives una declaración jurada y fotografías de sus lesiones con fechas que coinciden con los hechos, y las cámaras de seguridad grabaron cómo rechazaban en la puerta a la persona que fue a recogerla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/gleeson-played-the-cruel-king-joffrey-baratheon-in-game-of-thrones-hbo-6-60ede5b8.jpg Fotografía de archivo del rapero estadounidense Rick Ross. (EFE/AARON UFUMELI)

Rick Ross defiende su inocencia

Por consejo de su abogado, Ross no declaró ante la Policía, y su defensa presentó este jueves ante el tribunal una declaración de no culpabilidad y pidió un juicio con jurado.

Sus abogados, Steve Sadow y Bradley Horenstein , aseguraron en un comunicado enviado a medios estadounidenses que el rapero es inocente y que lo acusan injustamente, y pidieron al público que no lo juzgue de antemano.

y , aseguraron en un comunicado enviado a medios estadounidenses que el rapero es inocente y que lo acusan injustamente, y pidieron al público que no lo juzgue de antemano. En la audiencia de fianza se le impuso además una orden de alejamiento de la mujer como condición para seguir en libertad, y la lectura formal de cargos quedó fijada para el 22 de octubre.

Casi una de cada cuatro mujeres en EE.UU. sufrió violencia física por parte de una pareja en algún momento de su vida, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

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