Estos son los precios de las boletas para el concierto de Ricardo Montaner en la Arena Santo Domingo
El artista venezolano se presentará el 17 de abril de 2027 con su gira "El Último Regreso"; las entradas tendrán precios desde RD$4,500 hasta RD$25,000
Los fanáticos de Ricardo Montaner ya pueden conocer los precios de las boletas para el concierto que el reconocido artista ofrecerá el próximo 17 de abril de 2027 en la nueva Arena Santo Domingo, como parte de su gira internacional "El Último Regreso", bajo la producción de ED Live.
Las localidades tendrán precios que van desde RD$4,500 hasta RD$25,000, de acuerdo con la ubicación elegida.
El concierto marcará el regreso de Montaner a Santo Domingo después de su presentación en el Anfiteatro de Altos de Chavón, donde el artista tiene programado presentarse el 26 de septiembre de 2026.
- Con "El Último Regreso", Montaner celebra una trayectoria marcada por grandes éxitos del cancionero romántico latino, entre ellos "Déjame llorar", "Será", "Castillo azul" y "El poder de tu amor", temas que han acompañado a varias generaciones de seguidores.
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La presentación en la nueva Arena Santo Domingo forma parte del recorrido internacional de una gira con la que el artista vuelve a encontrarse con su público dominicano.