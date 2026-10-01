Estos son los precios de las boletas para el concierto de Ricardo Montaner en la Arena Santo Domingo

El cantante Venezolano Ricardo Montaner en una imagen publicada el lunes 31 de octubre de 2016, en la presentación de su disco "Ida y Vuelta" Ciudad de México. ( EFE/SÁSHENKA GUTIÉRREZ )

Los fanáticos de Ricardo Montaner ya pueden conocer los precios de las boletas para el concierto que el reconocido artista ofrecerá el próximo 17 de abril de 2027 en la nueva Arena Santo Domingo, como parte de su gira internacional "El Último Regreso", bajo la producción de ED Live.

Las localidades tendrán precios que van desde RD$4,500 hasta RD$25,000, de acuerdo con la ubicación elegida.

Localidad Precio Front Stage RD$25,000 Special Guest RD$20,000 Premium Zone RD$12,000 Platea RD$7,500 Palco RD$4,500 Nota: Los precios no incluyen cargos por servicio ni ITBIS.

El concierto marcará el regreso de Montaner a Santo Domingo después de su presentación en el Anfiteatro de Altos de Chavón, donde el artista tiene programado presentarse el 26 de septiembre de 2026.

Con "El Último Regreso", Montaner celebra una trayectoria marcada por grandes éxitos del cancionero romántico latino, entre ellos "Déjame llorar", "Será", "Castillo azul" y "El poder de tu amor", temas que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

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La presentación en la nueva Arena Santo Domingo forma parte del recorrido internacional de una gira con la que el artista vuelve a encontrarse con su público dominicano.