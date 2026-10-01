×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Los precios de las boletas para el concierto de Ricardo Montaner
Los precios de las boletas para el concierto de Ricardo Montaner

Estos son los precios de las boletas para el concierto de Ricardo Montaner en la Arena Santo Domingo

El artista venezolano se presentará el 17 de abril de 2027 con su gira "El Último Regreso"; las entradas tendrán precios desde RD$4,500 hasta RD$25,000

    Expandir imagen
    Estos son los precios de las boletas para el concierto de Ricardo Montaner en la Arena Santo Domingo
    El cantante Venezolano Ricardo Montaner en una imagen publicada el lunes 31 de octubre de 2016, en la presentación de su disco "Ida y Vuelta" Ciudad de México. (EFE/SÁSHENKA GUTIÉRREZ)

    Los fanáticos de Ricardo Montaner ya pueden conocer los precios de las boletas para el concierto que el reconocido artista ofrecerá el próximo 17 de abril de 2027 en la nueva Arena Santo Domingo, como parte de su gira internacional "El Último Regreso", bajo la producción de ED Live.

    Las localidades tendrán precios que van desde RD$4,500 hasta RD$25,000, de acuerdo con la ubicación elegida.

    El concierto marcará el regreso de Montaner a Santo Domingo después de su presentación en el Anfiteatro de Altos de Chavón, donde el artista tiene programado presentarse el 26 de septiembre de 2026.

    • Con "El Último Regreso", Montaner celebra una trayectoria marcada por grandes éxitos del cancionero romántico latino, entre ellos "Déjame llorar", "Será", "Castillo azul" y "El poder de tu amor", temas que han acompañado a varias generaciones de seguidores.
    Expandir imagen
    Infografía

    Más

    La presentación en la nueva Arena Santo Domingo forma parte del recorrido internacional de una gira con la que el artista vuelve a encontrarse con su público dominicano.

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 