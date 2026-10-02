Aria Vega vive su nominación al Latin Grammy como una "graduación como artista"

Fotografía de archivo de la cantante colombiana Aria Vega. ( EFE )

Para la cantante barranquillera Aria Vega, su nominación al Latin Grammy a mejor artista nuevo representa una especie de "graduación" que llega seis años después de iniciar su carrera profesional.

"Es una motivación y al mismo tiempo una responsabilidad (...) Imagínate: voy a ir al grado y no voy a estar preparada para graduarme. Entonces siento esa responsabilidad también de romper en tarima: tarima que pise, tarima que rompa", cuenta en entrevista con EFE.

Vega, cuyo nombre real es Mariana Padilla, se enteró de su nominación cuando estaba en un spa de Madrid: "Me quería volver loca, la gente en el spa aplaudía, todo súper lindo", recuerda.

La artista, que define su estilo como "costeñita core", considera que el reconocimiento llegó en el momento justo.

"Estoy agradecida de que haya llegado ahora, porque en otro momento me hubiera sentido muy perdida", afirma.

"Hoy en día me siento en el lugar correcto, como cuando uno sale con novios tóxicos y por fin llega a una relación sana, estable y linda, donde uno quiere quedarse por siempre. Así me siento en esta etapa musical", añade.

Vega considera que, de haberlo logrado antes, la "inmadurez" o la "falta de claridad" quizá no la habrían llevado "a tomar las decisiones adecuadas".

La intérprete fue semifinalista de Latin American Idol a los 17 años y comenzó su carrera profesional en 2020, pero su trayectoria cobró impulso este año con 'CHÉVERE (premium_remix)', junto al rapero Ryan Castro, una colaboración que llegó al primer lugar del Billboard Colombia Hot 100.

"Es un artista que admiro demasiado. Me parece muy duro y lo respeto muchísimo. Básicamente, esta colaboración me ha cambiado la vida", afirma.

Además, Vega forma parte de Es Latina, el festival cultural que acompaña la residencia de Shakira en Madrid, donde cantará este viernes.

"Significa muchísimo para mí, en especial porque me he vivido las canciones de Shakira desde que soy muy pequeña", cuenta.

La cantante ya ofreció dos conciertos en España como parte de su gira 'CARIAVALES' y posteriormente viajará a EE. UU. para continuar con este tour por ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

"En cada sitio al que he ido, me han recibido de una manera súper linda. En especial, me sorprendieron mucho los shows de España y el show de Miami; han sido de esos shows que me han marcado la vida y que recordaré por siempre", asegura.

Nuevo álbum

Aunque con muy pocos detalles, Vega adelanta que lleva un año trabajando en un álbum y que ha llegado la hora de elegir sus temas favoritos, pero aún no hay fecha de publicación.

"Es un proceso súper lindo que me estoy disfrutando muchísimo", apunta.

Por último, la artista adelanta que también piensa en el look para la ceremonia de los Latin Grammy, que se llevará a cabo el 12 de noviembre en Las Vegas.

"La música es a lo que me dedico, pero tengo este lado de loca enamorada de la moda. Estoy emocionada por ver con qué locura vamos a salir".

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