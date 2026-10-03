Amazon Music: Latinoamérica apenas comienza a explotar su potencial musical global

El fenómeno de la música latina está todavía en una etapa inicial. ( AFP )

La música latina todavía tiene un amplio margen para seguir creciendo a nivel global, especialmente a medida que el streaming gane penetración en Latinoamérica, según dijo a EFE Rocío Guerrero, directora de Música, Latin-Iberia de Amazon Music, quien considera que el fenómeno está todavía en una etapa inicial.

"No hemos llegado al tope y de hecho no voy a decir que es el comienzo, pero seguimos en una etapa primera. El streaming en Latinoamérica todavía no ha penetrado del todo, todavía hay mucho espacio por recorrer", expresó la ejecutiva española.

Aseguró que mientras más se expandan las plataformas de streaming en la región, "más canciones de la música latina van a inundar los charts (listados) globales, más va a impactar eso a los países que no son latinos y más va a seguir creciendo".

"Para mí todavía queda mucho cambio por recorrer", dijo, al explicar que "si (por ejemplo) todas las personas están escuchando Despacito, eso sube a los charts globales y explota".

Solo en Estados Unidos la música latina alcanzó 500 millones de dólares en ingresos en el primer semestre de 2026, un 8.6 % más que en el mismo periodo de 2025, según la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA, en inglés).

Para Guerrero, el potencial incluye además la diversidad de géneros y culturas de América Latina, donde todavía existen sonidos y países por descubrir para las audiencias internacionales.

"Yo creo que más de una década del streaming ha permitido pues dar mucha más amplitud sobre lo que es la música latina pero aún así todavía hay muchos géneros por explorar".

Además agregó "esa también es la belleza de la música latina, todas las culturas diferentes, ese melting pot (crisol de culturas) que es de la cultura latina y todavía queda mucho por descubrir y enseñar al resto del mundo".

Sobre la diversidad de géneros, recuerda que el éxito global del reguetón abrió espacio para otros sonidos, como la música regional mexicana. "Pero yo sabía que una vez que tuviéramos esa atención del mundo, era cuestión de darle exposición a otro tipo de géneros y la gente iba a entender que había mucho más".

La experta resalta que la tecnología ha permitido llevar a artistas como Shakira a la India y Bad Bunny a Japón, donde tienen una "enorme base de fans".

La ejecutiva de Amazon Music, plataforma que este sábado presenta la primera transmisión global en directo de un concierto completo de Shakira desde Madrid, donde la artista cierra con una residencia su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour', destacó además el poder de las artistas latinas.

En ese sentido señaló que las giras latinas encabezadas por mujeres crecieron un 47 % en ingresos brutos entre 2023 y 2025, frente al 18 % en todo el mercado de estos circuitos.

La vuelta de los álbumes

Guerrero además percibe un regreso de los artistas y los fans hacia los álbumes completos, después de años en los que el consumo se concentró en los sencillos, y pone como ejemplo a Shakira, Karol G, Rosalía, Beyoncé, Olivia Rodrigo o Bad Bunny. "El arte del álbum ahora está volviendo otra vez", afirma.

"Hemos visto ejemplos este año, pues con hablando de las mujeres, Rosalía, por ejemplo, con el álbum Deluxe, Karol G, yo creo que es una manera preciosa de demostrar tu arte y además de generar fans, fans reales que siguen, que saben quién eres, que te quieren seguir a todos lados", agregó.

La directiva considera además que el consumo musical está volviendo a "una balanza mejor, volvemos otra vez al a los a los discos".

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