Juicio por el asesinato del rapero sudafricano AKA comienza más de tres años después del crimen

Comienza el juicio por el asesinato del rapero sudafricano Kiernan 'AKA' Forbes, con siete acusados enfrentando múltiples cargos.| ( TOMADA DEL INSTAGRAM: @AKAWORLDWIDE )

El juicio contra siete hombres acusados del asesinato del conocido rapero sudafricano Kiernan 'AKA' Forbes y de su amigo Tebello 'Tibz' Motsoane comenzó este lunes en el Tribunal Superior de Durban (este), más de tres años después de que ambos fueran asesinados a tiros a las puertas de un restaurante.

La Fiscalía empezó a desgranar los cargos contra los siete acusados, a los que atribuye una conspiración para asesinar a Forbes, dos delitos de asesinato, varios de intento de asesinato y delitos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego y munición.

Los investigadores sostienen que el asesinato fue planificado y que los acusados actuaron como parte de un grupo para matar al músico, mientras el proceso deberá determinar el papel concreto que desempeñó cada uno.

El inicio del juicio sufrió este lunes un breve retraso por problemas con los ascensores de tribunal y porque dos de los acusados, los hermanos Malusi y Siyabonga Ndimande, todavía estaban siendo trasladados desde la prisión de Westville (Durban) cuando debía arrancar la vista.

Ambos hermanos fueron extraditados desde Esuatini el pasado año, después de un largo procedimiento, para incorporarse a la misma causa que los otros cinco procesados, que permanecen también bajo custodia.

Kiernan 'AKA' Forbes, de 35 años, y 'Tibz' Motsoane fueron asesinados la noche del 10 de febrero en Florida Road, una popular zona de ocio de Durban, cuando se encontraban fuera de un restaurante.

Imágenes de cámaras de seguridad difundidas tras el crimen mostraron cómo un hombre se acercaba al rapero y le disparaba a corta distancia antes de huir. La Policía sudafricana calificó posteriormente la muerte de 'AKA' de asesinato planificado.

Reacciones familiares

' AKA ' era una de las figuras más populares del hip-hop sudafricano , había ganado varios premios musicales en su país y había sido nominado en varias ocasiones a los BET Awards de Estados Unidos y a un MTV Europe Music Award (2015).

' era una de las figuras más populares del , había ganado varios premios musicales en su país y había sido nominado en varias ocasiones a los de Estados Unidos y a un MTV Europe Music Award (2015). Los padres de ambos fallecidos estuvieron este lunes en el tribunal. El padre del rapero, Tony Forbes, reconoció estar ansioso ante las pruebas que puedan salir a la luz durante el proceso.

"El trauma sigue ahí", afirmó Forbes, aunque aseguró que confía en el trabajo realizado por la Fiscalía y espera que los responsables de la muerte de su hijo "rindan cuentas".

Por su parte, Sylvester Motsoane, padre de 'Tibz', expresó su deseo de saber finalmente quién disparó contra ambos amigos, aunque pidió esperar a que sea el tribunal quien determine las responsabilidades.

La Fiscalía prevé llamar a declarar a al menos 45 testigos y la primera fase del juicio está programada hasta el 6 de noviembre .

prevé llamar a declarar a al menos y la primera fase del está programada hasta el . La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, que registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), según datos oficiales.