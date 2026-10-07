La Oreja de Van Gogh anuncia su gira en México con Amaia Montero

La cantante del grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, durante un concierto. EFE/ Biel Aliño. ( EFE/ BIEL ALIÑO )

La banda española La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles que visitará México en 2027 con su gira Tantas cosas que contar, un recorrido por distintos países del mundo con el que la agrupación española celebra 30 años de trayectoria y marca el regreso de la vocalista Amaia Montero tras la salida de Leire Martínez.

El grupo confirmó en sus redes sociales cuatro fechas en México, con el primero de sus conciertos en la Arena de Monterrey, Nuevo León, el 27 de junio, seguido por una presentación en la Arena VFG en Guadalajara, Jalisco, el 2 de julio, y dos actuaciones más, el 8 y 9 de julio, en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Fechas de venta de entradas

Según la empresa promotora Ocesa, las fechas de venta en México serán el próximo 13 y 14 de octubre, en medio del furor por el grupo español, que decidió ampliar su gira por España con siete nuevos conciertos y recorrer Latinoamérica en 2027, con presentaciones en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile.

"Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y vosotros en frente cantando felices. ¿Se puede pedir más?", declaró la agrupación en un comunicado de Ocesa.

"Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos habéis seguido durante décadas y ha llegado el momento de celebrarlo", agregó la banda pop-rock, conocida por temas como Rosas o La playa.

Éxito en España

A lo largo del año, La Oreja de Van Gogh ha llenado los principales escenarios de España con la venta de más de 400,000 entradas, según datos de la compañía promotora, especialmente por el regreso de Amaia Montero, quien dejó el grupo en 2007.

La Oreja de Van Gogh nació en 1996 en San Sebastián (País Vasco) y fue fundada por Amaia Montero (voz), Pablo Benegas (guitarra), Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería), quienes se convirtieron en referentes del pop-rock en español, con millones de discos vendidos.

Durante 30 años, la agrupación ha atravesado diferentes etapas. Una de las más visibles ocurrió con el lanzamiento de Guapa (2006), el último disco que grabaron con Montero.

En 2008, Leire Martínez asumió como vocalista y comenzó una nueva etapa con éxitos como 'Jueves', 'Inmortal' y 'La Niña Que Llora En Tus Fiestas', aunque en 2024 anunció su salida de la banda.